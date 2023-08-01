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Kaçakçıların oyununu polis bozdu! Nakliyeci kılığında taşıdıkları 12 göçmenle yakalandılar

Kaçakçıların oyununu polis bozdu! Nakliyeci kılığında taşıdıkları 12 göçmenle yakalandılar

Muğla'da nakliye süsü verilerek yola çıkan kamyonette polis ekipleri 12 düzensiz göçmen yakaladı.

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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Amirliği, göçmen kaçakçılığı ve yasadışı yollarla yurt dışına çıkışları önleme faaliyetleri dahilinde denetim ve uygulamalarına aralıksız devam ediyor.

Bu çerçevede ekipler Marmaris-Datça Karayolu üzerinde denetim gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre kontrol esnasında ekipler, şüpheli bir kamyoneti durdurdu. Yapılan rutin kontrollerin ardından kamyonetin kasasını açtıran ekipler, yatak ve mobilyaların arkasında saklanmış 6 Suriye, 6 Filistin uyruklu olmak üzere 12 göçmeni tespit etti.

Nakliye süsü verilen göçmen kaçakçılığı oyunu, ekiplerin dikkati sayesinde bozulurken, organizatör olduğu tespit edilen şüpheliler ve kamyonetin şoförü yakalandı. Yasa dışı yollarla düzensiz göçmenleri yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları tespit edilen H.P., C.C. ve G.G. isimli 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuklama talebi ile bugün hakim karşısına çıkarılan 3 şüpheli tutuklu yargılanmak üzere cezaevine sevk edildi. Yakalanan düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Konu ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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