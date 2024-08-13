Kaçak sünnet yüzünden hayatı karardı! 7 yaşındaki çocuğun cinsel organı kesildi: 'Babana söylersen...'
Kayseri'de 7 yaşında bir çocuk, yasak olmasına rağmen sağlık kabininde sünnet edildi. Dehşet verici olayda çocuğun kangren olan cinsel organı kesilirken sağlık memuru hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Kayseri'de yaşayan Y.B., sünnet ettirmek istediği ilkokul 2. sınıfa geçen 7 yaşındaki oğlu F.E.B'yi, 18 Temmuz'da bir sağlık kabinine götürdü. Burada çalışan sağlık memuru Hüdai Çeliker, sünnet için 3 bin 500 lira istedi. Parada anlaşılmasının ardından Sağlık Bakanlığı'nın yasaklamasına sağlık kabininde sünnet yapıldı.
İddiaya göre sağlık memuru, sünnetten sonra 24 saat izlenmesi gereken çocuğu, eve gönderdi. Ancak, küçük çocuğun kaçak sünnet nedeniyle kangren olan cinsel organı kesildi.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Çocuğun babası olan Y. B., "Sarılan bandajın 24 saat sonra çıkarılması gerekiyormuş. Bilmediğimiz için sökmedik. O nedenle şişme ve morarma oluştu. Üç gün sonra ulaştığımız sağlık memuru, 'çocuğu suya oturtup bandajı çıkarın. Bir şey olmaz. Şişmeler normal' dedi. Ancak bandaj aşırı sıkıldığı için bir parçasını çıkaramadık.
-Ben işteyken eve gelen ablam, morarmayı fark edince, sağlık kabinine götürmüş. Sağlık memuru H.Ç., bandajı oğlumdan bağırta bağırta sökmüş. Sabah tekrar sağlık kabinine götürdüm" sözleriyle başlarına gelen kan dondurucu olayı anlattı.