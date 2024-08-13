Kaçak sünnet yüzünden hayatı karardı! 7 yaşındaki çocuğun cinsel organı kesildi: 'Babana söylersen...'

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Çocuğun babası olan Y. B., "Sarılan bandajın 24 saat sonra çıkarılması gerekiyormuş. Bilmediğimiz için sökmedik. O nedenle şişme ve morarma oluştu. Üç gün sonra ulaştığımız sağlık memuru, 'çocuğu suya oturtup bandajı çıkarın. Bir şey olmaz. Şişmeler normal' dedi. Ancak bandaj aşırı sıkıldığı için bir parçasını çıkaramadık.