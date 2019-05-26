Kaçak define avcısı yakalandığı anda öyle bir şey yaptı ki Polis şaşkına döndü

Sahur vakti Yıldırım İlçesi Akçağlayan Mahallesinde meydana gelen olayda Sahura kalkan mahalle sakinleri ormanın içerisinden kazma ve kürek sesleri duyması üzerine 155 Polis İmdat Hattına ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.