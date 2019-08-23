Kaç para bi uçak?

İzmir'in ormanları cayır cayır yanarken, yani yüreğimiz yanarken...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, öyle bir açıklama yaptı ki yüreğimizi bir kere daha yaktı.

THK'daki yangın söndürme uçakları sorulunca dedi ki; 6 uçaktan 3'ü çalışmıyor, 3'ü de yağ kaçırıyor, güvenli değil, pilotlar binmek istemiyor. Kullanırım diyen varsa buyursun...

Yani biz ormanlar için dertlenip devletten çözüm beklerken, en yetkili isim bizden dertli çıktı.

Bakan Pakdemirli'yi dinlerken bende oluşan his yekten şuydu;

- Nasıl yani? Koca devlet ormanlarımız yanarken uçaklar bozuk diye sızlanıyor mu?



- Yok mu bu kurumda şu uçakların yağ, pervane sorununu çözecek kimse?



- Devletimiz madem bu kadar sıkıntıya düşmüş; kaç para bi yangın söndürme uçağı? Söyleyin de aramızda toplanıp alalım.



Sonuçta her şeye zam geliyor. Devlete sürekli artan şekilde vergiler veriyoruz. Sigaraya, benzine, ona, buna, şuna verdiğimiz vergiler nereye gidiyor?

Bu duygularla "THK'nın elindeki bu uçakların fiyatı ne kadar?" diye bir bakayım dedim. Alacağımızdan değil elbette...

Ama "devlet neden almıyor da THK'nın elindeki bu "tarihi" uçaklar sürekli gündeme geliyor?", nedenini anlamak için.

Öncelikle THK'nın elindeki uçaklar 1964-70 model uçaklar. Yenisini almaya kalktığınızda bu uçakların fiyatı 25 milyon Euro'nun üzerinde.



Bu tür yangın söndürme uçakları Kanada, ABD ve Rusya'da üretiliyor ve bugün talep etseniz bile teslimat tarihleri uzun bir süreyi alıyor.

YUNANİSTAN ALLAH'TAN İSTEMEMİŞ!

"O kadar kötüydü de geçen sene Yunanistan'a neden teklif ettik bu uçakları?" diyeceksiniz. Zira ben de dedim.

Ama öğrendiğime göre uçakların 3'ü geçen sene de aynı durumdaymış ve Yunanistan "gönderin" dese bayaa ortalık karışacakmış. Anlayacağınız büyük bir skandaldan Yunanistan'ın "istemeyiz" tavrıyla yırtmışız.

Bu arada THK ve Bakan deyim yerindeyse birbirine girdi. Bakan, THK uçaklarını kötüleyince, THK da Pakdemirli'yi yalanladı.

YOK MU BAKANIN İLETİŞİMCİ BİR DANIŞMANI?

Baştan söyleyeyim ki Bakan Pakdemirli süreci iletişim açısından çok kötü yönetiyor. Yani aslında yönetemiyor.

Yaptığım araştırmalar sonucunda Bakan Pakdemirli'nin THK ve uçakları için söylediklerinde haklı olduğunu öğrendim.



Bakan haklı fakat doğru bir siyasal iletişim süreci yürütemediği için derdini anlatamıyor, anlatamadığı için de her defasında çuvallıyor.



Bakan Bey'i doğru yönlendirecek hiç mi iletişimci bir danışmanı yok?



Bu da ayrıca bir merak konusu tabi.

THK'DA NELER OLUYOR?

Gelelim THK ile ilgili duruma...

Türk Hava Kurumu her şeyden önce tarihi bir miras niteliğinde.

Fakat son yıllardaki yönetim yapısıyla "tarihi eser" olmaya doğru gidiyor.

Ellerindeki uçaklar o kadar eski ki artık uçakların yedek parçalarına bile ulaşılamıyor.



Kurumun borcu 1.4 milyar lira seviyesine çıkarak ödenebilir olmaktan çıkmış durumda. Önceki dönemden kalan borçların dolar bazında yeniden yapılandırılması, faiz oranlarını da katınca kurumun adeta iflası olmuş.



Kurumu yönetenlerin son 3 yıldır, kurumu kalkındırmak yerine gayrimenkul satışıyla ve israfa giden harcalamalarıyla dikkat çektiği de kulağıma gelenler arasında.

Asli görevi havacılık olan bu kurumda bu güne kadar yerli yangın söndürme pilotu eğitim programının dahi faaliyete sokulamaması durumu özetliyor aslında.

Kurum kendi içinde bile birbirine düşmüş durumda. İstifa eden yönetim kurulu üyeleri ve yeni başkan birbirlerini ağır şekilde itham ediyor. Denetleme kurulu raporunda göreve gelen genel sekreterin göreve gelir gelmez kendi maaşını 2 katına çıkardığı, yeni yönetimin personele sürekli baskı yapması gibi iddialar yer alıyor.

Yani anlayacağınız Türk Hava Kurumu kamuoyuna şeffaf bir şekilde açıklama yapmak zorunda.

BU "YETKİLİNİN" ADI YOK MU?

Kurumdan "bir yetkili"nin açıklamaları dolanıyor şimdi medyada. Bunu da anlayamadım.



Yok mu bu kurumun bir başkanı, açıklama yapan yetkilinin bir adı?

THK neden kaçak güreşiyor?

Bakanı yalanlıyorsunuz, iyi güzel de; madem bu kadar eminsiniz kendinizden, çıkın açık açık belgeleriyle kanıtlayın iddialarınızı.

Böylece tüm kamuoyu da öğrensin neyin ne olduğunu...





twitter.com/Htckubra



Facebook Hatice Kübra