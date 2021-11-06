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Kabusu yaşadı! 'Çığlıklar atıyordum, korkunçtu' deyip Shakira saldırıya uğradığı anı anlattı

Kabusu yaşadı! 'Çığlıklar atıyordum, korkunçtu' deyip Shakira saldırıya uğradığı anı anlattı

44 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, kabusu yaşadığı saldırıyla ilgili konuştu.

Kabusu yaşadı! 'Çığlıklar atıyordum, korkunçtu' deyip Shakira saldırıya uğradığı anı anlattı

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, geçtiğimiz eylül ayında Barselona'da oğlu Milan ile birlikte saldırıya uğramıştı.

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Kabusu yaşadı! 'Çığlıklar atıyordum, korkunçtu' deyip Shakira saldırıya uğradığı anı anlattı

Olayın şokunu üzerinden atamayan pop yıldızı, Glamour'a verdiği bir röportajda yeni açıklamalarda bulundu.

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Kabusu yaşadı! 'Çığlıklar atıyordum, korkunçtu' deyip Shakira saldırıya uğradığı anı anlattı

Shakira, "Oğlum Milan'ı parkta yürüyüşe çıkarmıştım ve ona biraz dondurma almıştım. Parktaki banklardan birine oturmuştuk." dedi.

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Kabusu yaşadı! 'Çığlıklar atıyordum, korkunçtu' deyip Shakira saldırıya uğradığı anı anlattı

"Sadece kendi işimize bakıyorduk" diyen Shakira "Sonra arkadan iki dev yaban domuzu gelip bizi pusuya düşürdü ve çantamı kaptı!" diye konuştu.

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