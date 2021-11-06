Kabusu yaşadı! 'Çığlıklar atıyordum, korkunçtu' deyip Shakira saldırıya uğradığı anı anlattı
44 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, kabusu yaşadığı saldırıyla ilgili konuştu.
Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, geçtiğimiz eylül ayında Barselona'da oğlu Milan ile birlikte saldırıya uğramıştı.
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Olayın şokunu üzerinden atamayan pop yıldızı, Glamour'a verdiği bir röportajda yeni açıklamalarda bulundu.
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Shakira, "Oğlum Milan'ı parkta yürüyüşe çıkarmıştım ve ona biraz dondurma almıştım. Parktaki banklardan birine oturmuştuk." dedi.
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"Sadece kendi işimize bakıyorduk" diyen Shakira "Sonra arkadan iki dev yaban domuzu gelip bizi pusuya düşürdü ve çantamı kaptı!" diye konuştu.
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