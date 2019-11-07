Kabusu oldu! Doğumdan sonra ilk kez cinsel ilişkiye girmek isteğinde...
İNGİLTERE'de 31 yaşındaki bir ilkokul öğretmeni ilk bebeğini kucağına aldığında aynı zamanda yıllarca sürecek bir kabusun başladığının farkında değildi. Ta ki lohusalık dönemi bitip ilk kez cinsel ilişkiye girmeye çalışıncaya kadar.
İNGİLTERE'nin Newcastle bölgesinde yaşayan 31 yaşındaki Emma Reeves'in hayatı 2017'de kızı Annabelle doğurduktan sonra kabusa döndü. Doğum sırasında vajinal yırtık yaşayan genç kadın 1 yıl boyunca hiç cinsel ilişkiye giremedi. Her denemesinde şiddetli acı ve ağrılar yaşadı. Evliliği ise tehlike altında. Doktorlar ise genç kadının vajinasının etrafındaki dokuların tereyağa benzer olduğunu doğruladı. Genç kadın, hayatının düzelmesi için 2 yılda tam 10 ameliyata girdi.
Sonuç olarak anüsün sıvısının vajinadan geçmesine izin veren anormal bir bağlantı olan rektovajinal fistül (RVF) tanısı aldı.Doğumu ve takip eden haftaları hatırlatan Bayan Reeves, “Hala bu konuda travma geçiriyorum. Günlerimi sadece obsesif bir şekilde araştırma yaparak veya ağlayarak geçirdim. Evliliğim için endişelendim. Başka çocuk sahibi olamayacaksam, seks yapamazsam diye endişelendim. '
Bayan Reeves Ağustos 2014'te bir avukat olan Bay Reeves ile evlendi ve çiftin hamileliğinin dokuz ayı boyunca hiçbir komplikasyonu olmadı. Bayan Reeves şunları söyledi: 'Aktif bir işi olan aktif bir insandım. Spor salonuna gittim ve hafta sonları sosyalleşirdim. Güzel bir hamilelikti, önemli bir sorunum yoktu.
Doğum sırasında, itmeye gelince, bacaklarımı hissedemedim. Bebeği çıkarmak için bir mücadele verildi. Suyum temiz değildi. Meconium bebeğin dışkısıdır ve sıklıkla rahimdeki enfeksiyonlar gibi sorunlardan veya doğumdaki zorluklardan kaynaklanan fetal strese neden olur.