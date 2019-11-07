Kabusu oldu! Doğumdan sonra ilk kez cinsel ilişkiye girmek isteğinde...

Bayan Reeves Ağustos 2014'te bir avukat olan Bay Reeves ile evlendi ve çiftin hamileliğinin dokuz ayı boyunca hiçbir komplikasyonu olmadı. Bayan Reeves şunları söyledi: 'Aktif bir işi olan aktif bir insandım. Spor salonuna gittim ve hafta sonları sosyalleşirdim. Güzel bir hamilelikti, önemli bir sorunum yoktu.