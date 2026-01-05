Kabus bitmedi! Kar çilesinden sonra meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olacak yağış, kuvvetli rüzgar, don ve çığ tehlikesine karşı uyarı yaptı. Batı kesimlerde sağanak beklenirken, bazı bölgelerde rüzgarın fırtına hızına ulaşacağı bildirildi. İç ve doğu kesimlerde ise buzlanma, sis ve çığ riskine dikkat çekildi. İşte bölge bölge hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Kıyı Ege ile Balıkesir’in batı ilçeleri, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.
BATI KESİMLERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR
Yağışların özellikle Kıyı Ege ve Marmara’nın batısında etkili olacağı, yer yer sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR YER YER FIRTINA ŞİDDETİNDE ESECEK
Rüzgârın genellikle güneyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde ise kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de rüzgârın 40-60 km/saat hızla kuvvetli, Hatay’ın güneyinde ise kuzey ve doğu yönlerden 40-70 km/saat hızla kısa süreli fırtına şeklinde etkili olacağı bildirildi.
İÇ VE DOĞU BÖLGELERDE DON VE SİS UYARISI
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarıyla birlikte pus ve yer yer sis görüleceği belirtildi.