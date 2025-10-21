Kabızlık sorunu yaşayanlar dikkat! Meğer şifası bu meyveymiş...
Kabızlık kabusu mu yaşıyorsunuz? Üst üste tekrarlayan kabızlık sorununuz varsa bu uyarıya dikkat! O besin yaşadığınız sorundan kurtulmanızı sağlayacak.
Bugüne kadar kabızlığa karşı en temel tavisye "Diyetinizde daha fazla lif bulundurun" idi.
Londra'daki King's College uzmanları tarafından doktorlar için hazırlanan bir rehber ise çok daha fazla seçenek olduğunu söylüyor.
Buna göre günde birkaç kivi tüketmek kabızlığı hafifletmeye yardımcı olabilir.
Ayrıca su yerine soda içmek ve magnezyum oksit takviyeleri kullanmak da semptomları iyileştirmeye yardımcı olabilir.
Geçmeyen kabızlık her 10 kişiden birini etkiliyor.
İngiltere'nin Ulusal Sağlık Hizmetlerine (NHS) göre, son bir hafta içinde en az üç kez tuvalete çıkmamak veya normalden daha az sıklıkta tuvalete çıkmak kabız olmak anlamına geliyor.
Tuvalete gitmekte zorlanmak veya bağırsaklarınızı tam olarak boşaltamadığınızı hissetmek de kabızlığın belirtileri arasında sayılıyor.
Doktorlar için hazırlanan rehberin başyazarı Dr. Eirini Dimidi, "İnsanlar kabızlığın 30'a kadar farklı belirtisini bildirebiliyor" diyor.
Yeni rehber, süpermarkette satılan probiyotikleri almak veya diyetinizi farklı lif türleriyle doldurmak yerine, öncelikle meyve ve içeceklere odaklanmanın en iyi çözüm olduğunu söylüyor.