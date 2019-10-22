Kabızlık nasıl giderilir, kabızlıktan kurtulmanın yollarını arayanlar için hem basit hem de etkili kabızlığı giderici yoğurtlu kür tarifi hazırladık. Akşamları yatmadan önce tüketmeniz gereken kabızlığı gideren yoğurtlu kür tarifi yanında kabızlığın nedenleri ve tedavi yollarının detayları da haberimizde.

Kabızlık nasıl giderilir sorusuna yanıt arayanlar için yoğurtlu kür tarifini sizler için derledik. Haberimizde kabızlığı gideren yoğurtlu kür tarifinin yanı sıra kabızlık nedir, neden olur, kabızlık nasıl geçer ve kabızlığa neden olan hastalıklara ilişkin detaylara ulaşabilirsiniz. Öncelikle kabızlığı gideren yoğurtlu kür tarifinin detaylarıyla başlayalım. En güçlü probiyotiklerden biri olan yoğurt ile hazırlayacağınız kabızlık gideren yoğurt kürünün hazırlanması için herkesin mutfağında olan basit bir kaç malzemeye ihtiyacınız var. Kabızlık önleyici yoğurtlu kür tarifi için bir kase yoğurt (mümkünse organik yada ev yapımı), 2 tane kuru erik, 2 tane kuru kayısı, 2 çay kaşığı keten tohumu gerekli. Kabızlığı gideren yoğurtlu kür tarifinin hazırlanışı ise şöyle: Bir kase yoğurdun içine 2 tane kuru erik ve 2 tane kuru kayısını küçük küçük doğrayın. Daha sonra 2 çay kaşığı keten tohumunu karışıma ekleyin. Dolapta sakladığınız karışımı günlük olarak hazırlayıp akşam yatmadan önce yiyin. Kabızlık nasıl giderilir diye çözüm arayanlar bu kür tarifi ile kabızlık şikayetlerini ciddi oranda azaltabilir.

HER GÜN DÜZENLİ TUVALETE ÇIKMAK BİR SAĞLIK BELİRTİSİDİR

Kabızlık ilk bakışta sadece bir bağırsak sorunu gibi görünse de altında ciddi sağlık sorunları yatıyor olabilir. Uzmanlara göre, her gün tuvalete çıkmak bir sağlık belirtisidir. Eğer dışkılamada sorunlar yaşıyorsanız bu vücudunuzda bir yada bir kaç nedenle yaşadığınız bozulmaları işaret ediyor olabilir. Eğer uzun süren bir kabızlık sorunu yaşıyorsanız kabızlığın altında yatan nedeni mutlaka bir uzman kontrolüyle öğrenmeniz kabızlığı gidermeniz için en hayati yoldur. Kabızlığın en yaygın nedenlerinden biri de yanlış beslenmedir.

KABIZLIK NEDİR?

Halk dilinde kabızlık olarak anılan dışkılama sorunu tedavi edilmediğinde ciddi bir sağlık sorununa dönüşebilir. Genellikle geçici bir sorun olsa da, kronik bir hal de alabiliyor. Kabızlıkta basit yöntemlerle tedavi edilebilecekken, kalıcı yapısal değişikliklere neden olarak operasyonlar mecbur bırakıyor. Bu yüzden kabızlığı önlemek için altta yatan nedenleri erken tespit etmek ve bu doğrultuda çözümler almak çok önemli.

KABIZLIK NEDEN OLUR?

Kabızlığın en yaygın nedenleri yanlış beslenme ve yetersiz su tüketiminden kaynaklanıyor. Posadan zayıf beslenme, az su tüketimi, hazır gıdaların ve şekerin fazla kullanımı kabızlığın en yaygın nedenleri. Kabızlığın altında yatan ciddi sağlık sorunları da olabilir. Bağırsak hastalıkları, kanser gibi bir çok hastalıkla geçmeyen ciddi kabızlık sorunu yaratabilir. Aynı zamanda zaman zaman kullanılan ilaçlar (demir takviyesi gibi) ve hamilelik gibi özel dönemler de kabızlık nedeni olabilir.

KABIZLIK NASIL GEÇER?

- İçtiğiniz su miktarını arttırın: Sağlıklı bir insanın günde kilo başına 30 mililitre su tüketmesi gerekmektedir. Örneğin 55 kilo alan bir kişinin günde 1600 ila 1800 mililitre su tüketmesi gerekmekte. Sıvı tüketimi için ayrıca açık çaylar, şeker eklenmemiş kompostolar, erik suyu ve bitki çayları da kullanılabilir.

- Posalı yiyecekler yiyin: Gıdalarımızda yeterli lif alamazsak, kalın bağırsağımızdan geri emilen su miktarı artıyor ve sonuçta geri kalan dışkı çok katı ve sert oluyor. Bu nedenle kabızlığı önlemek için en etkili yol, lifli besinleri sofranızdan eksik etmemek.

- Tuvaletinizi tutmayın: Kimi zaman mekandaki tuvaletin hijyenik olmaması, kimi zaman acil yetişilmesi gereken yerler nedeniyle tuvalet yapma ihtiyacımızı geciktiriyoruz. Ancak tuvalet yapma hissi geldiğinde, dışkılamak yerine bu eylemi ertelemek refleksler yoluyla bağırsak hareketlerini tersine çevirerek, dışkının bağırsağın son bölümü olan rektumdam, daha yukarıya gitmesine ve tuvalete gitme hissinin kaybolmasına neden oluyor. Bunun sonucunda da dışkının kalın bağırsakta kalış süresi uzuyor, dışkıdan suyun geri emilimi artıyor ve dışkı daha da sertleşiyor. Sert dışkının çıkartılabilmesi güç olduğu için de kabızlık gelişiyor. Dışkı bağırsakta bekledikçe, rektumun bir süre sonra genişliği artıyor, duyarlılığı kayboluyor ve tuvalete gitme hissi gittikçe azalıyor. Kabızlık sorunu oluşmaması için dışkılama ihtiyacı 5-10 dakikadan fazla ertelenmemeli.

- Hareketinizi arttırın: Kabızlığa neden olan etkenlerden biri de hareketsiz bir yaşam sürmek. Sindirim sistemimizde gün içinde birçok refleks olaylar gerçekleşiyor. Bunlardan biri; hareket ettikçe bağırsağımızdaki ilerletici ve çalkalayıcı hareketlerin otomatik olarak başlaması. Bu nedenle gün içinde düzenli yürüyüş yapmaya özen gösterin.

KABIZLIĞA NEDEN OLAN HASTALIKLAR

Uzun süren kabızlıklar sonucunda anal fissür (makatta çatlak), hemoroit (basur), makat bölgesinde gelişen bağırsak fıtıkları ve makat sarkmaları gibi makat bölgesini ilgilendiren ve dışkılamayı önleyebilen yapısal bozukluklar/hastalıklar da gelişebiliyor. Bu durumların oluşması kabızlığı daha da tetikliyor. Kabızlığın devam etmesi de bu hastalıkların şiddetinin artmasına yol açıyor. Bu durum zamanla kısır döngü içine giriyor. Diyabet, hipotiroidi, sinirleri tutan bazı nörolojik hastalıklar (Alzheimer, multiple skleroz gibi), kaza ya da operasyonlar sonrası gelişmiş bel ve omurilik yaralanmaları, elektrolit dengesizlikleri (kalsiyum, magnezyum, potasyum gibi) de kabızlık yapabiliyor. Tümör veya kanser gibi nedenler de kabızlık yapabiliyor.