Kabızlığa ne iyi gelir? İşte bağırsak sorunlarınızı dakikalar içinde çözecek besinler!

KURU ERİK

Kuru erik, kabızlık için en doğal yöntemlerden biri olarak kullanılıyor. 40 gramda 3 gram gibi yüksek miktarda lif oranı sayesinde günlük almanız gereken lif oranının %12'sini karşılar. Kuru erikte bulunan ve selüloz olarak bilinen çözünmeye lif, dışkıdaki su miktarını artırır. Ayrıca çözünür lif ise kısa zincirli yağ asitleri üretmek için bağırsakta fermente edilir. Bu da daha kolay tuvalete çıkmayı sağlar. Kuru erik ayrıca yararlı bağırsak bakterilerini uyaran fenolik bileşikler içerir. Bu durum ise kuru eriğin müshil etkisini ortaya çıkarır.

Kronik kabızlığı olan 40 kişide yapılan daha eski bir çalışma, günde 100 gram kuru erik yemenin, bir tür diyet lifi olan psyllium ile tedaviye kıyasla daha sık tuvalete çıkma alışkanlığı geliştirdiğini tespit etti.