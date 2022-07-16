Kabızlığa ne iyi gelir? İşte bağırsak sorunlarınızı dakikalar içinde çözecek besinler!
Bağırsak sorunları birçok kişi için dönem dönem kabusa dönüşebiliyor. Yediklerinize ne kadar dikkat etseniz de bazı durumlar kabızlığa yol açabiliyor. Peki kabızlığa ne iyi gelir?
Bazı insanlarda kabızlık oldukça nadir görülürken birçok kişi için sık sık rastlanılan ve hayatı kabusa dönüştüren bir sağlık sorunu olarak biliniyor.
Her ne kadar sağlıklı beslenip metabolizmayı hızlı çalıştıracak gıdalar tüketsek de dönem dönem kabızlık sorunları yaşanabiliyor. İşte bağırsak tıkanıklıklarını anında çözebilecek mucizevi besinler…
KURU ERİK
Kuru erik, kabızlık için en doğal yöntemlerden biri olarak kullanılıyor. 40 gramda 3 gram gibi yüksek miktarda lif oranı sayesinde günlük almanız gereken lif oranının %12'sini karşılar. Kuru erikte bulunan ve selüloz olarak bilinen çözünmeye lif, dışkıdaki su miktarını artırır. Ayrıca çözünür lif ise kısa zincirli yağ asitleri üretmek için bağırsakta fermente edilir. Bu da daha kolay tuvalete çıkmayı sağlar. Kuru erik ayrıca yararlı bağırsak bakterilerini uyaran fenolik bileşikler içerir. Bu durum ise kuru eriğin müshil etkisini ortaya çıkarır.
Kronik kabızlığı olan 40 kişide yapılan daha eski bir çalışma, günde 100 gram kuru erik yemenin, bir tür diyet lifi olan psyllium ile tedaviye kıyasla daha sık tuvalete çıkma alışkanlığı geliştirdiğini tespit etti.
ENGİNAR
Bilimsel araştırmalar, enginarların prebiyotik bir etkiye sahip olduğunu, iyi bağırsak sağlığını ve düzenliliğini desteklediğini ortaya koydu. Prebiyotikler, bağırsaklardaki faydalı bakterileri besleyen, sayılarını artıran ve zararlı bakterilerin büyümesini engelleyen sindirilemeyen karbonhidratlardır. Daha eski bir çalışma, 3 hafta boyunca her gün enginardan elde edilen 10 gram lif tüketen kişilerin daha fazla sayıda faydalı Bifidobakteri ve Lactobacilli bakterisine sahip olduğunu buldu. Ayrıca bağırsaktaki zararlı bakteri seviyelerinin azaldığını buldu.