BIST 5.193
DOLAR 18,64
EURO 19,62
ALTIN 1.070,81
HABER /  POLİTİKA

Kabine Toplantısı sona erdi! Milyonların gözü yapılacak açıklamada

Kabine Toplantısı sona erdi! Milyonların gözü yapılacak açıklamada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantı sona erdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nın ana gündemi ekonomi. Kabine, çalışma hayatına ilişkin yasal düzenlemeleri görüşecek. Kritik toplantı saat 15.45 sıralarında başladı.

Milyonlarca asgari ücretlinin beklediği zam oranı için çalışmalar sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 14 Aralık'taki 2'nci toplantısı öncesinde son durum, Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek.

EYT'de yaş sınırı olacak mı?
Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde de takvim işliyor.

En çok merak edilen konu, emeklilik için yaş şartının getirilip getirilmeyeceği. Düzenlemenin ay sonunda Meclis'e gelmesi bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplantıda bilgi verecek.

Terörle mücadele, Kabine Toplantısı'nın bir diğer gündem başlığı. Suriye ve Irak'ın kuzeyine yönelik askeri operasyonlara ilişkin son durum değerlendirilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
İran'dan flaş yaptırım kararı! Listedeki isimler belli oldu: Tüm mal varlıklarına el konuldu
İran'dan flaş yaptırım kararı! Listedeki isimler belli oldu: Tüm mal varlıklarına el konuldu
Şanlıurfa’da feci kaza! Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var!
Şanlıurfa’da feci kaza! Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var!
AK Parti'den Cumhuriyet gazetesine tazminat davası
AK Parti'den Cumhuriyet gazetesine tazminat davası
Ankara'da öfkeli koca dehşet saçtı! Eski eşine kurşun yağdırdı, başında bekledi tehdit ve küfürler savurdu!
Ankara'da öfkeli koca dehşet saçtı! Eski eşine kurşun yağdırdı, başında bekledi tehdit ve küfürler savurdu!
Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması! Sahadaki gerçek durum hakkında bilgi verdik
Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması! Sahadaki gerçek durum hakkında bilgi verdik
Tayyip Erdoğan şeriat anayasası mı istiyor? / CANLI
Tayyip Erdoğan şeriat anayasası mı istiyor? / CANLI
Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Antalya'daki sel felaketinden acı haber!
Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Antalya'daki sel felaketinden acı haber!
Rus ekibi Mert Hakan Yandaş için kesenin ağzını açtı! Sürpriz teklif...
Rus ekibi Mert Hakan Yandaş için kesenin ağzını açtı! Sürpriz teklif...
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi açıklaması
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi açıklaması
1915 Çanakkale Köprüsü yüksekliği top mermisi figürüyle 334 metreye yükseldi
1915 Çanakkale Köprüsü yüksekliği top mermisi figürüyle 334 metreye yükseldi
EYT'de flaş karar AK Parti az önce uyurdu EYT düzenlemesi ertelendi
EYT'de flaş karar AK Parti az önce uyurdu EYT düzenlemesi ertelendi