Kabine toplantısı bugün! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı restoran ve kafeler kapanacak mı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak Kabine toplantısı için çifte heyecan yaşanıyor. Kabine değişikliği bir yana son dönemde tavan yapan günlük korona vaka sayıları nedeniyle yeni yasakların getirilmesi gündemde. Kaldırılan hafta sonu cumartesi günleri sokağa çıkma yasağı geri geliyor. Ramazan yasakları da kapıda...

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanacak kabinenin ana gündemini 1 Mart’ta başlayan kontrollü normalleşme dönemiyle birlikte vakaların 30 bini, ölü sayısının ise 150’yi aştığı koronavirüsle mücadele çalışmaları oluşturacak. Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir sunum yapacak ve Bilim Kurulu'nun önerilerini açıklayacak.

Cumartesi sokağa çıkma yasağı

Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerenin gevşetme kararları sonrası kaldırılan Cumartesi günü sokağa çıkma yasağının geri getirilmesini istedikleri öğrenildi. Bilim Kurulu üyeleri kırmızı ve turuncu illerde kafe ve restoranların kapatılmasını tavsiye ettiği ancak hükümetin, ekonomik şartları göz önüne alarak buna sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

Ramazan, okular, AVM'ler

Toplantıda, 13 Nisan’da başlayacak Ramazan ayı öncesinde özellikle iftar ve sahur vakitlerinde koronavirüs yayılımının önlenmesine yönelik olarak yeni kısıtlama kararlarının alınması bekleniyor. Başta okullar ve kalabalık yerler olmak üzere, restoran, kafe, lokanta ve AVM’lerdeki son durum değerlendirilecek.

Ramazan ayı için özel önlemler masada

Ramazan ayı için ayrıca önlemler alınacak. İllerdeki vaka durumuna bağlı olarak, ramazan boyunca kafe ve restoranlara farklı saat uygulaması, hafta sonu tamamen kapalı olma gibi kurallar getirilebileceği belirtiliyor. Cami ve teravih namazları için de bazı önlemler tartışılıyor. 65 yaş üstüne toplu taşıt yasağı gibi farklı uygulamaların devreye sokulabileceği belirtiliyor.