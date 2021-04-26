Kısmi kısıtlama sonrası düşüş yaşansa da yeni bir tam kapanma kararı kulislerde konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak kabinede koronavirüsle mücadelede üç haftalık kapanma kararının masada olması bekleniyor. Gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada...

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda, ramazan ayının geri kalanında ve bayramda hangi tedbirlerin uygulanacağına karar verilecek.

Ek tedbirler alınacak mı? Yoksa tam kapanma mı olacak?

Bakan Koca, perşembe günü toplanan Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarını kabine üyeleri ile paylaşacak. Ramazan ayının geri kalanında ve bayramda tedbirlere nasıl devam edileceğine karar verilecek.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine toplantısı sonrasında tam kapanma önlemlerinin 17 Mayıs'a dek süreceğini ilan edeceğini iddia etti. Candaş Tolga Işık da, Kabine'de konuştuğu tüm isimlerin 3 hafta tam kapanmaya destek verdiklerini yazdı.

3 Bakan ilk kez katılacak

Kabine'nin 3 yeni ismi ilk kez toplantıya katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantının öncelikli gündemi yine koronavirüs ile mücadele olacak.

Biden ile görüşme



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Joe Biden’la yaptığı görüşmenin detaylarını paylaşacağı kabinede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu diplomasi trafiğini anlatacak.

Tartışma yaratan kararın 14 Haziran’daki NATO Zirvesi’nde yüz yüze görüşecek olan Erdoğan-Biden buluşmasında gündeme getirilmesi planlanıyor. Toplantıda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Kuzey Irak’taki terör hedeflerine karşı başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarındaki son durum hakkında bilgilendirme yapacak.

Toplantıdan çıkan sonuçları Erdoğan duyuracak

Kabine toplantısında alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yaparak kamuoyu ile paylaşacak.