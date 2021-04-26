BIST 1.345
DOLAR 8,42
EURO 10,21
ALTIN 481,94
HABER /  POLİTİKA
ADV Kendi toz haznesini temizleyen süpürge

Kabine toplantısı bugün gözler Erdoğan'da! 3 haftalık tam kapanma kararı çıkacak mı?

Kısmi kısıtlama sonrası düşüş yaşansa da yeni bir tam kapanma kararı kulislerde konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak kabinede koronavirüsle mücadelede üç haftalık kapanma kararının masada olması bekleniyor. Gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada...

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda, ramazan ayının geri kalanında ve bayramda hangi tedbirlerin uygulanacağına karar verilecek.

Ek tedbirler alınacak mı? Yoksa tam kapanma mı olacak?

Bakan Koca, perşembe günü toplanan Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarını kabine üyeleri ile paylaşacak. Ramazan ayının geri kalanında ve bayramda tedbirlere nasıl devam edileceğine karar verilecek.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine toplantısı sonrasında tam kapanma önlemlerinin 17 Mayıs'a dek süreceğini ilan edeceğini iddia etti. Candaş Tolga Işık da, Kabine'de konuştuğu tüm isimlerin 3 hafta tam kapanmaya destek verdiklerini yazdı. 

3 Bakan ilk kez katılacak

Kabine'nin 3 yeni ismi ilk kez toplantıya katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantının öncelikli gündemi yine koronavirüs ile mücadele olacak.

Biden ile görüşme 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Joe Biden’la yaptığı görüşmenin detaylarını paylaşacağı kabinede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu diplomasi trafiğini anlatacak.

Tartışma yaratan kararın 14 Haziran’daki NATO Zirvesi’nde yüz yüze görüşecek olan Erdoğan-Biden buluşmasında gündeme getirilmesi planlanıyor. Toplantıda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Kuzey Irak’taki terör hedeflerine karşı başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarındaki son durum hakkında bilgilendirme yapacak.

Toplantıdan çıkan sonuçları Erdoğan duyuracak

Kabine toplantısında alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yaparak kamuoyu ile paylaşacak. 

ÖNCEKİ HABERLER
65-72 yaş arası doktorlar yeniden atanacak! Başvuru ilanı yayınlandı
Fransa'da Ermeniler Türk ailesine saldırdı! 4 kişi yaralandı
Karaman'da hurdacı akrabalar arasında bıçaklı-sopalı kavga! 4 yaralı, 13 gözaltı var
Şehit Uzman Çavuş Aygün Çakar için taziye mesajları paylaşıldı
Alanya'da intihar! O not anneyi kahretti
Hulusi Akar: 31 terörist etkisiz hale getirildi
Rus Patriği'nden Ermenileri kızdıracak sözler
Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde yaralanan 1 askerimiz şehit oldu
Fenerbahçe Kasımpaşa maçı golleri ve geniş özeti
Kayserispor'da Hamza Hamzaoğu ile yollar ayrıldı
Yorumlar