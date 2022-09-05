Kabine Toplantısı Beştepe’de başladı!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, saat 19.30'da Beştepe'de toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen toplantının öncelikli gündemi ekonomi. Enflasyonla mücadelede atılacak adımlar değerlendiriliyor.

Dar gelirliye ekonomik destek

Dar gelirliye ekonomik destek sağlayacak hamleler uzun süredir Hükümetin gündeminde. Yeni yasama yılının açılması ile de icralık, hacizlik olmuş bazı borçların silinmesine dair yasal bir düzenleme gerçekleşecek.

2 bin tl'ye kadar olan borçların silinmesi gündemde

Gelecek yasa teklifi ile birlikte 2 bin TL'ye kadar olan borçların silinmesi gündemde. Sadece bu kalemler değil varlık yönetim şirketlerine olan 2 bin 500 TL altındaki borçların da silinmesi bekleniyor.

6 milyon vatandaşı ilgilendiriyor

Silinecek toplam borç miktarının da 30 milyar TL'yi bulacağı ve 6 milyon vatandaşı ilgilendirdiği öngörülüyor. Yasama yılının açılması ile birlikte borçların silinmesi TBMM gündemine gelmesi ve oylanması bekleniyor.

Fahiş fiyat artışları ile mücadele

Kabine gündeminde ekonominin farklı alanlarında atılan ve atılacak adımlar da değerlendirilecek. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri aracılığı ile sağlanan ucuz gıda erişiminde gelinen son durum, Merkez Bankası'nın aldığı ve alacağı kararların değerlendirmesi, fahiş fiyat artışlarıyla mücadelede tedbirlerin değerlendirilmesi de Kabine Toplantısında ele alınacak.