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Kabine toplantısı başladı! Yeni yasaklar gündemde

Kabine toplantısı başladı! Yeni yasaklar gündemde

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Kabineden yeni kısıtlama kararlarının çıkabileceği belirtiliyor...

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantının ana gündem maddesi, koronavirüs salgını ve yeni tedbirler olacak.

Salgında yeni kısıtlamalar gelecek mi?

Toplantıda son dönemde artan yeni vaka ve can kaybı sayıları ele alınacak, aşılama süreci değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bir sunum yapacak. Vaka sayılarının kontrol altında tutulması için özellikle kapalı ve kalabalık mekanlara aşı olmayanların ya da HES kodunu göstermeyenlerin girişlerinin engellenmesi gibi tedbirlerin masaya yatırılması bekleniyor.

Yüz yüze eğitim için kritik

Toplantıya ilk kez katılacak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de toplantıda bir sunum yapması bekleniyor. Özer, 6 Eylül'de yüzyüze eğitim için kapılarını açacak okullarda alınacak tedbirler hakkında bilgi verecek.

Sel ve yangınlar

Türkiye'de genelinde meydana gelen orman yangınları ile Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinin de ele alınacağı toplantıda, Afganistan'daki gelişmeler de masaya yatırılacak.

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