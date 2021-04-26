Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle yeni yasak kararları bekleniyor. Alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. İşte muhtemel yasak senaryoları...

Abone ol

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere rağmen vaka sayıları istenilen seviyelere yaklaşmaktan çok uzak kalırken, saat 15:30'da başlayan Kabine toplantısının gündeminde yeni yasaklar var. Toplantı öncesi Reuters'a bilgi veren 2 yetkili, toplantıda Ramazan Bayramı sonrasına kadar ekonomide üretimi etkilemeyecek şekilde tam kapanmanın tartışılacağını söyledi.

İki hafta önce yapılan kabine toplantısında tedbirler 15 gün süreyle sıkılaştırıldı. Bu sürede vaka sayıları 60 bin üstüne çıktıktan sonra 38 bine kadar düştü. Vefat sayıları ise 300'ün üzerinde... Bu rakamlar da yeni tedbirleri gündeme getirdi. İşte Reuters'a konuşan 2 yetkilinin açıkladığı Kabine'den çıkması muhtemel yeni yasaklar...

- Vaka sayılarının 2 haftalık kısıtlamada 10 bine inmesi gerekiyordu ancak inmedi. Bu sebeple tam kapanma şart olarak görülüyor. Bu sebeple tam kapanma kabinenin gündeminde. Ekonomide üretimin devam ettiği, lojistik gibi sektörlerin çalıştığı bir tam kapanma modeli uygulanacak.

- Restoran ve cafeler sadece paket servis hizmeti vermeye devam edecekler.

- Bulaşı daha da azaltmak için okullar, AVM’ler de kapatılabilir.

- Şehirlerarası seyahatler yine ancak izinle mümkün olacak.

- Tüm bu yasaklar Ramazan Bayramı sonrasına kadar devam edecek.

- Bakanlıklar açısından tam kapanmayı savunanlar ve karşı çıkanlar var. Nihai kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek. Tam kapanma olmazsa bile sıkı tedbirler olacak.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Aile Bakanı Derya Yanık ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ilk kez Kabine toplantısına katıldı.