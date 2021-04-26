Kabine toplantısı başladı! Sokağa çıkma ve seyahat yasağı, AVM'ler ile okullar kapanıyor
Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle yeni yasak kararları bekleniyor. Alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. İşte muhtemel yasak senaryoları...Abone ol
Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere rağmen vaka sayıları istenilen seviyelere yaklaşmaktan çok uzak kalırken, saat 15:30'da başlayan Kabine toplantısının gündeminde yeni yasaklar var. Toplantı öncesi Reuters'a bilgi veren 2 yetkili, toplantıda Ramazan Bayramı sonrasına kadar ekonomide üretimi etkilemeyecek şekilde tam kapanmanın tartışılacağını söyledi.
İki hafta önce yapılan kabine toplantısında tedbirler 15 gün süreyle sıkılaştırıldı. Bu sürede vaka sayıları 60 bin üstüne çıktıktan sonra 38 bine kadar düştü. Vefat sayıları ise 300'ün üzerinde... Bu rakamlar da yeni tedbirleri gündeme getirdi. İşte Reuters'a konuşan 2 yetkilinin açıkladığı Kabine'den çıkması muhtemel yeni yasaklar...
- Vaka sayılarının 2 haftalık kısıtlamada 10 bine inmesi gerekiyordu ancak inmedi. Bu sebeple tam kapanma şart olarak görülüyor. Bu sebeple tam kapanma kabinenin gündeminde. Ekonomide üretimin devam ettiği, lojistik gibi sektörlerin çalıştığı bir tam kapanma modeli uygulanacak.
- Restoran ve cafeler sadece paket servis hizmeti vermeye devam edecekler.
- Bulaşı daha da azaltmak için okullar, AVM’ler de kapatılabilir.
- Şehirlerarası seyahatler yine ancak izinle mümkün olacak.
- Tüm bu yasaklar Ramazan Bayramı sonrasına kadar devam edecek.
- Bakanlıklar açısından tam kapanmayı savunanlar ve karşı çıkanlar var. Nihai kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek. Tam kapanma olmazsa bile sıkı tedbirler olacak.
İLK KAPANMADA NELER OLMUŞTU?
İlk koronavirüs vakasının 11 Mart 2020 tarihinde görülmesinin ardından getirilen kısıtlamalardan bazıları şöyleydi:
- 2020 Mart genelgesiyle ilk olarak, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.
- 65 yaş üstü ile 18 yaş altına belli saatler dışında sokağa çıkma, toplu taşıma, pazar yeri ve AVM'lere giriş gibi kısıtlamalar getirildi.
- Marketlerin açık olduğu saatler ve müşteri sayısında kısıtlamaya gidildi.
- Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 kapasiteyle yolcu kabul edebileceği açıklandı.
- THY’nin uçuşları nisan ve mayıs ayında durduruldu daha sonra kademeli olarak tekrar açıldı.
- Cuma günü ve kandil gecesi camiler cemaate kapandı.
- 16 Mart 2020’den itibaren ilkokul, ortaokul ve lise eğitimine 1 hafta, üniversite eğitimine ise 3 hafta ara verildi.
- 23 Mart 2020’den itibaren uzaktan eğitime geçildi.
- Salgın Türkiye geneline yayıldıkça önce tam kapanma ve sokağa çıkma yasakları ilan edildi.
- İller arasında seyahat kısıtlaması getirildi.
- Kamuda kademeli mesai uygulaması başlatıldı.