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Kabine Toplantısı başladı! Sokağa çıkma, 65 yaş ve seyahat yasağı Bilim Kurulu üyesi sinyali verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Mecburen yeniden sıkmak durumundayız" sözlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı. Sokağa çıkma, 65 yaş ve seyahat yasağı dahil yeni önlemler gündemde. Toplantı başladıktan sonra konuşan Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü yeni yasakların sinyalini verdi.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Ne yazık ki uyarılarımıza halkımız ciddi manada dikkat etmedi. Mecburen şimdi tekrar işi sıkmak zorundayız” sözleriyle yeni yasakların sinyalini verdiği Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.10'da başladı. Toplantının başladığı saatlerde Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den yasak sinyali geldi. Kabine'den sokağa çıkma, 65 yaş ve seyahat yasağı da çıkabileceği belirtiliyor. 

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Bugün bazı önlemler alınacak

Tevfik Özlü: Bugün bazı önlemler alınacak

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı yapılırken "Olumsuz duruma karşı bugün bazı önlemler alınacak" dedi. Canlı yayında konuşan Özlü, "Normalleşmeyle birlikte insanların tekrar hayatlarına geri dönmesi, işine gücüne devam etmesi ama bunu yaparken tedbiri bırakmaması amaçlanmıştı. Ama herkes aynı hassasiyetle davranamadı. Şimdi kamu yönetimi bazı yasaklarla kısıtlamalarla bu sürecin tekrar kontrolü için bazı kararlar alacak. Belki bugün onların öğrenme fırsatımız olur" diye konuştu.

Kabine gündeminde neler var?

Bilim Kurulu'nun da önlemlerin sıklaştırılması konusunda görüş bildirdiği ifade edilirken, bugün başlayacak yüz yüze eğitimin tekrar ertelenip ertelenmeyeceği de merak konusu. Lokal olarak sokağa çıkma yasakları, seyahat yasakları getirilebileceği belirtilirken, 65 yaş üstü yasağının da geri dönebileceği ifade ediliyor.   AVM, pazar, park gibi kapalı ve kalabalık alanlara yönelik yeni kısıtlamalar da gündemde

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Erdoğan Cuma namazı çıkışında şöyle konuştu: "Biz biraz gevşetince, defalarca uyarmamıza rağmen salgın önlemlerine halkımız uymadı. Vaka sayılarındaki artışı gördük. Mecburen işi tekrar sıkmak durumundayız. Bunu keyfi yapmıyoruz. Bilim Kurulu tedbirleri artırmak durumunda..."

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