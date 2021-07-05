Kabine toplantısı başladı! Kurban bayramı tatili kaç gün? Tatil 15 Temmuz’la birleşecek mi?

Cumhurbaşkanlığı kabinesi kritik gündem maddeleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 16:00'da toplandı. Milyonlarca vatandaşın beklediği kararı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında açıklayacak. Peki Kurban bayramı tatili kaç gün olacak? 15 Temmuz ile bayram tatilinin birleştirilmesi suretiyle 11 günlük tatile onay çıkacak mı?

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kurban Bayramı tatili başta olmak üzere Bakanlar Kurulunun masasında önemli başlıklar yer alıyor. Bayram tatilinin kaç gün olacağı, Koronavirüs vakaları, aşılama durumu ve 3. hatırlatma dozu kararlarına birçok konuda ilgili bakanlardan bilgi alacak olan Başkan Erdoğan sunum ve Bakanlarla yapılacak istişareler sonucunda kararları kamuoyuna ilan edecek. İşte kabine toplantısı gündemi ve alınacak kararlara dair notlar.

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Tatil ve bayram ziyareti planlarını yapmak için Kabine toplantısı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı son dakika kararlarını bekleyen milyonlarca vatandaş için geri sayım bitti. Bugün gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı kabinesinden çıkacak kararlar ile Bayram tatilinin resmi tatil olan 15 Temmuz ile birleştirilerek 11 günlük bir blok tatil ilan edilip edilmeyeceği belli olacak.



15 Temmuz ile birleşirse 11 güne çıkacak

Temmuz ayının 19'unda öğleden sonra başlayacak olan 2021 Kurban Bayramı tatilinin hemen öncesindeki yarım gün ve 15 Temmuz'un sonrasındaki 2 gün ile birleştirilerek 11 günlük bir tatil olması yönündeki meraka ilişkin kararlar bugün netleşecek.

Turizm için ilaç olabilir

Tatilin birleştirilmesi ile hem bayram ziyaretleri hem de birkaç günlük tatiller yapabilecek olan vatandaşların iç piyasada pandemi kaynaklı durgunluğa da ilaç olabileceği değerlendirilecek.

Kararları Erdoğan açıklayacak

Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın alınan kararları açıklaması bekleniyor.