Kabine Toplantısı başladı! Kafe ve restoranlar açılacak mı sokağa çıkma yasağı masada

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de saat 16:05'te başladı. Masada, kafe ve restoranların açılması, hafta sonu sokağa çıkma yasağının gevşetilmesi teklifleri de var.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Beştepe'de saat 16.05'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kısıtlamaların esnetilmesi gündemde mi? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasakları devam edecek mi? İşte kritik Kabine Toplantısı önce flaş detaylar...

Bugünkü Kabine toplantısının en önemli gündem maddesi koronavirüsle mücadele olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü Bilim Kurulu toplantısında alınan kararları aktaracak. Aşılamada ikinci aşamaya geçiliyor. İkinci aşamada da kritik görevlerde bulunan kamu çalışanları bulunuyor. Polis, asker gibi onların aşılanmasına ilişkin takvimin bugün Kabine Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor.

Kafe ve restoranlar açılıyor mu?

Cevabı en çok merak edilen soru ise koronavirüs kısıtlamalarında gevşemeye gidilecek mi? Hafta başından itibaren il bazlı vaka sayıları açıklanmaya başlandı. İllere göre de esnetme olabileceği yeni bir sisteme geçildi. Bu kapsamda ilk olarak kafe ve restoranların açılabilmesi gündemde. Kafe ve restoran işletmecilerinin gözü kulağı Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararda

Kafe ve restoranlar için öneriler ne?

Masada bazı öneriler var. Onlar bir tanesi kapalı alanlarda kapasitenin yüzde 30, açık alanlarda ise yüzde 50 oranıyla açılması. Bunun yanı sıra kafelere veya restoranlara giden müşterilerin 45 dakikadan fazla orada oturmamasına yönelik öneriler de var. İşte bu öneriler Kabine Toplantısı'nda ele alınacak. Ve bir kısıtlamada esnekliğe gidilecek mi, gidilmeyecek mi? sorusuna cevap bulunacak.

Sokağa çıkma yasakları...

Sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili de bir gevşemeye gidilmesi beklentiler arasında. Hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının kaldırılması, hafta içi de gece saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağının süresinin kısaltılması gündemde.

Gara'daki terör operasyonu

Kabine Toplantısı'nda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bugün online olarak NATO Toplantısı'na katılacak ve toplantı erken biterse de Kabine Toplantısı'na gelerek bir sunum yapacak. O sunumun içerisinde de operasyona ait görüntülerin sunulması bekleniyor. Gara operasyonuna ilişkin görüntülerin izletilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapmasını bekliyoruz. O açıklamada da toplantının gündeminde ele alınan başlıklarla olası kısıtlamaların esnemelerin de bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmasını bekleniyor.