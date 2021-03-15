Kabine toplantısı başladı! Cumartesi günleri kapanma olacak mı?

Kontrollü normalleşme sürecine geçilmesinin ardından artan vaka sayılarıyla birlikte kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceğini merak eden milyonların gözü Beştepe'de. Toplantı sonunda risk haritası güncellenecek.

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Pandemi salgınında son durum ve alınacak yeni kararlar için gözler bir kez daha kabine toplantısında. Saat 16.25'te başlayan toplantıda risk haritası güncellenecek. İllerdeki vaka artışı değerlendirilecek. Olası yeni tedbirler gözden geçirilecek. Sokak kısıtlamaları, restoran ve kafelerin durumuyla, yüz yüze eğitimle ilgili kararlar illerin durumuna göre güncellenecek. Riskin arttığı illerde kısıtlamalar da artacak. Aşı çalışmaları ve yerli aşı süreci de görüşülecek.

Vaka sayısı 15 bin sınırını da aştı

Açıklanan ilk haritayla 81 il düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 renk grubuna ayrılmıştı. 14 il düşük, 28 il orta, 22 il yüksek,17 il de çok yüksek risk grubundaydı. Ama aradan geçen sürede vaka sayıları arttı. Haritanın açıklandığı 1 Mart'ta 9 bin 891 olan günlük vaka sayısı, 15 bin sınırını da aştı.

Renkler neye göre belirleniyor?

Sağlık Bakanlığı haftalık vaka sayısı 100 binde 10'un altındaki illerin "düşük", 11-35 arasının "orta", 36-100 arasının "yüksek", 100'ün üstündeki illerin ise "çok yüksek" riskli' sayılacağını açıklamıştı. Buna göre; mavi düşük riskli, sarı orta riskli, turuncu yüksek riskli, kırmızı çok yüksek riskli illeri temsil ediyor. Renk kodlarının belirlenmesinde tek kriter vaka sayısı değil. Haritada vaka sayısı, nüfusa oranı, artış/düşüş oranı, aşılama oranı, yoğun bakım ve servis kapasiteleri gibi kriterler birlikte hesaplanarak açıklanacak.

Yeni tedbirler alınacak mı?

Vaka sayısının 15 bini geçmesiyle risk durumu gözden geçirilecek. Risk haritası güncellenecek. Vaka sayısı ve riski artan illerde yeni kısıtlamalar gündeme gelecek. Cumartesi günlerinin yeniden yasaklanması gündemde. Kabine toplantısında, vaka sayıları, hastane ve yoğun bakım kapasiteleri ve aşılama oranlarına bakılarak illerin risk durumu değerlendirilecek. Yeni haritada durumu değişen illerde yeni kısıtlamalar da gündeme gelecek.

Koronavirüste son 24 saat

Türkiye'de son 24 saatte 132 bin 425 Covid-19 testi yapıldı, 13 bin 378 kişinin testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta bin 392 oldu, 15 bin 516 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 701 bin 76'ya yükseldi.