Kabine Toplantısı başladı! 3600 Ek gösterge kimleri kapsıyor, maaşlar ne kadar zamlanacak Erdoğan açıklıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda 5 milyonu aşkın memur ve emeklinin beklediği 3600 EK Gösterge ile ilgili son karar verilecek. 3600 Ek Gösterge'nin kimleri kapsayacağını, emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam geleceğini toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan Millete Sesleniş konuşmasıyla açıklayacak.

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3600 ek gösterge ile ilgili memur ve emeklilerin uzun süredir beklediği gün geldi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile '3600 ek gösterge düzenlemesinden kimler yararlanacak?', 'Ek gösterge ile emekli maaşı ve ikramiyeleri ne kadar artacak?' soruları da cevap bulacak. Düzenleme; öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki memurları kapsayacak. Kamu görevlilerinin tamamına 500-600 gösterge verilmesi bekleniyor. Emekli maaşı ve emekli ikramiyeleri de büyük oranda artacak.

2 milyon 148 bin emeklinin yüzde 24'ünün ek göstergesi yok

Ek gösterge düzenlemesinin bugün yapılacak Kabine toplantısında da değerlendirilerek metne son şekli verilecek. Yasa teklifi daha sonra Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Beştepe'de yapılan sunuma göre 2 milyon 148 bin emeklinin yüzde 24'ünün ek göstergesi bulunmuyor, yüzde 25'i de 2200-3000 arasındaki düşük göstergelilerden oluşuyor.

3600 ek gösterge düzenlemesi kimleri kapsayacak?

Polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek grupları ek gösterge kapsamına alındı. Ek gösterge artışı, memuriyete 2008 yılından önce başlayanların emekli aylıklarında doğrudan artış şeklinde yansıyacak.

Hazine'ye maliyeti 60-80 milyar lira

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca 3 alternatife göre yapılan bütçe hesaplamasına göre ek gösterge düzenlemesinin maliyetinin 60-80 milyar lira olacağı tahmin ediliyor.

Emekli maaşları yüzde 20 artacak

Yeni düzenlemeyle göstergesi 3000'den 3600'e çıkan 25 yıllık bir polis, hemşirenin emekli aylığı 5 bin 275 liradan 6 bin 432 liraya çıkacak. Yine 3000 ek gösterge ile 180 bin lira ikramiye alan 36 bin lira daha fazla ikramiye alacak. Böylece eline geçen tutar 216 bin lira olacak. Memur-Sen'in önerdiği tazminat yansıtma oranlarında da güncellemeye gidiliyor.

Kamu görevlilerinin göstergelerine göre, yüzde 55'ten başlıyor yüzde 255'e kadar çıkıyor. Tazminat yansıtma oranları artarsa, bazı kamu görevlilerinin ek göstergesi artamasa bile maaşları yükselecek.

Ek gösterge düzenlemesi hangi tarihten itibaren geçerli olacak?

Ek gösterge düzenlemesine ilişkin düzenlemelerin Ocak 2023'ten itibaren geçerli olması öngörülüyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösterirken, ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi de artıyor. 3000 ek göstergenin altındaki memur için de tazminat yansıtma oranının artırılması öngörülüyor. Yapılan çalışmaya göre mevcut ek göstergelere ek olarak hiyerarşik denge gözetildi.

Hiyerarşik denge amacıyla ek göstergesi yükseltilecek olanların başında daire başkanları, bakanlıkların il müdürleri ve yardımcıları, il ve ilçe müftüleri, genel müdür yardımcıları, daire başkanları gibi idareciler yer alıyor.

Öğretmen emeklisinin maaşı 5 bin 245 liradan 6 bin 400 liraya çıkıyor

Öğretmenlerin ek göstergesi, şubat ayında yayınlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile 3000'den 3600'e yükseltildi. Emekli öğretmenler 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren 3600 ek gösterge üzerinden emekli aylığı alacak.Örneğin 25 yıl çalışan bir öğretmen emeklisi bugün 5 bin 245 lira alıyorsa yeni düzenlemeyle alacağı tutar 6 bin 400 liraya çıkacak.