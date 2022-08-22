Kabine toplantısı başladı!

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Beştepe'de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 14.55'te başladı. Kabine toplantısında, iç ve dış gündem ile ekonomiye ilişkin gelişmeler ele alınacak. Toplantının ardından kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan Millete Sesleniş konuşmasıyla duyuracak.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 1 Ağustos'ta yaptığı son toplantıdan 21 gün sonra bugün saat 14:55'te Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda ise iç ve dış gündem ile ekonomiye ilişkin gelişmeler ele alınacak. İşte Erdoğan'ın liderliğinde yapılacak olan Kabine Toplantısı ve gündemine ilişkin ayrıntılar;

Ekonomide atılan ve atılacak adımlar

Kabine gündeminde üst sırada ekonomide atılan ve atılacak adımlar yer alacak. Vatandaşın alım gücünü koruma ve temel ihtiyaçlarına ulaşımını kolaylaştıracak hamleler bunun başında geliyor.

13 Eylül'de açıklanacak dev konut projesi

Bu kapsamda başta 150 bin olarak planlanan ve yan formüllerle sayının 500 bine kadar çıkarılacağı ucuza sosyal konut projesi ile ilgili atılacak adımlar kabinede masada olacak ve ilgili bakanlar konuya dair sunumlarını gerçekleştirecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımız 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak." dedi.

Tarım Kredi marketlerdeki indirimler

Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Tarım Kredi Kooperatif Markeleri ekseninde başlatılan kar amaçlı olmayan satışlarla ucuz gıda hamlesinde son durum ve atılacak adımlar konuşulacak.

Faiz indirimine piyasaların tepkisi

Girişimciyi, esnafı ve tüketiciyi faize ezdirmeme politikası kapsamında adım adım düşürülen faizle ilgili gelinen son durum da kabine toplantısında değerlendirilecek. Bilindiği gibi Merkez Bankası'nadn geçtiğimiz hafta 100 baz puanlık bir indirim daha gelmişti.

Terörle mücadele ve Suriye'de son durum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları tarafından terörle mücadele ve hem yurtiçi hem yurtdışında atılan adımlar, hazırlıklar aktarılacak.

Suriye ile yeni dönemde atılacak adımlar

Suriye'de muhalifler ve Esad rejimi arasında bir uzlaşma zemini oluşturulmasına ilişkin düşünülen girişimler de kabinede değerlendirilecek. Bilindiği gibi bu adımla ilgili olarak Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de destek vermiş ve mülteci sorunu ve bölgesel istikrar için değerlendirilmesi gerektiğini aktarmıştı.

Ukrayna ve Rusya temasları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ayrıca Kabine'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmeler ve Ukrayna ziyareti ile Zelenskiy temaslarını değerlendirecek ve kabinede bundan sonrası için neler yapılabileceği konuşulacak.

Erdoğan 'Millete Sesleniş' yapacak

Kabine toplantısının ardından alınan son dakika kararlarını açıklamak için Başkan Recep Tayyip Erdoğan millete sesleniş konuşması yapacak.