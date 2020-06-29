Kabine toplanıyor 1 Temmuz sonrası sokağa çıkma ve seyahat yasağı gelir mi?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Bugünkü toplantıda Koronavirüsle mücadele sürecini ve 1 Temmuz’da atılacak yeni adımları belirleyecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinede, koronavirüsle mücadele süreci değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak toplantıda 1 Haziran’daki normalleşmesinin ardından gelinen durum, hastalığın seyri, düşürülemeyen vaka sayısı ve olası ikinci dalga riski de detaylı ele alınacak.

1 Temmuz itibariyle yeni önlemler...

1 Temmuz’da atılacak yeni adımlarla birlikte tüm normalleşme süreci ve hala atılmayan adımlar da gözden geçirilecek ve gerek duyulması halinde bazı yeni kararlar alınacak.