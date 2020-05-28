Kabine toplandı! Seyahat yasağı ve 65 yaş yasağı kalkıyor mu Erdoğan açıklıyor

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, saat 15.10'da başladı.

Toplantının ardından açıklama yapılacak

Toplantı, dokuzuncu kez video konferans yöntemiyle yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor.

Gündemdeki maddeler

Gelecek haftadan itibaren Ankara’da mesaisine başlaması planlanan Erdoğan’ın bakanlardan brifing alacağı kabinenin en önemli gündem maddesi normalleşme süreci olacak. Kabinede 3 Haziran’da bitecek seyahat yasağının yanı sıra, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubun sokağa çıkma yasağıyla ilgili değerlendirmeler yapılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece yarısı yaptığı yazılı açıklamada koronavirüs tedbirleriyle ilgili "20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü büyüklerimizin sokağa çıkış yasağıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılacak" bilgisini paylaştı.

20 yaş altına izin var mı?

Ayrıca geçtiğimiz hafta 65 yaş üstü için verilen memleket izni uygulamasının 20 yaş altındaki gençler için de sınavların ardından gündeme gelebileceği ifade ediliyor.