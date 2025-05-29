Kabine revizyonu artık an meselesi! Birçok koltuk değişecek

BİRÇOK KİŞİNİN İSMİ GEÇİYOR

Mynet'in haberine göre, Bakanlık koltuğu için ortaya atılan isimler çok fazla fakat kaynaklar, her kabine döneminde birçok ismin geçtiğini son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vereceğini belirtiyor.