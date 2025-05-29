Kabine revizyonu artık an meselesi! Birçok koltuk değişecek
Mayıs 2023 seçimleri sonrası oluşan kabinede revizyon artık an meselesi… Haziranın ortasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni kabineyi belirlemesi bekleniyor. Hazırlıklar başladı, bazı isimlerle iki yıllık görev süreleri sonrası vedalaşılacak.
Uzun süredir konuşulan gerçekleşip gerçekleşmeyeceği tartışılan kabine değişikliğinde artık son dönemece girildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni isimler konusunda hazırlıklara başladı, kurmaylarına talimatlar verdiği ifade ediliyor.
BİRÇOK KİŞİNİN İSMİ GEÇİYOR
Mynet'in haberine göre, Bakanlık koltuğu için ortaya atılan isimler çok fazla fakat kaynaklar, her kabine döneminde birçok ismin geçtiğini son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vereceğini belirtiyor.
2 senelik bakanlık dönemleri boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından enerjisi düşük bulunan isimlerle yola devam edilmeyecek. Yeni, güçlü ve yoğun gündeme ayak uydurabilecek kişiler ön plana çıkacak.