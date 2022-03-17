Kabine değişecek! Dolunay olacak kriz kapıda: 'Hazırlığınızı yapın' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova'dan burç yorumları

Kolları sıvayabilirsiniz: Başak dönemleri strateji oluşturma ve hazırlık zamanlarıdır. Aklınızda olan işlerin hazırlığına başlamak, nelere ihtiyacınız olduğunu tespit etmek ve bu eksikleri gidermek için en güzel zamandır. Şöyle bir dip bucak temizlik yapmak, artık size hizmet etmeyen ne varsa toparlamak, kaldırmak ve atmak içinde kolları sıvayabilirsiniz.