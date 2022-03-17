Kabine değişecek! Dolunay olacak kriz kapıda: 'Hazırlığınızı yapın' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova'dan burç yorumları
Dolunay öncesi astroloji uzmanları Hande Kazanova, Murat İpek ve Dinçer Güner'den peş peşe uyarılar geldi.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner "18 Martta 27 derece başak burcunda Neptün etkili bir dolunay meydana gelecek" diyerek önemli uyardılarda bulundu: Bu dolunaya Pluton’da destekleyici bir kontak kuracak. Bu dolunayda Zavijava ve Alkaid sabit yıldızları etkin olacak. Bakalım bu dolunay önce bireysel sonra dünya ve ülkemiz adına nasıl etkileri olacak.
Başak dediğimiz anda aklımıza gelmesi gerekenler şunlar olmalı; düzenlemek, bir şeyleri toparlamak, hazırlık yapmak, temizlemek, detaylar, çalışmak ama çok çalışmak, hizmet ve servis vermek, sağlıkla ilgili konular, beslenmek, detoks, eleştiriler, hata aramak, mükemmele ulaşma gayreti, kontrol etmek, analiz etmek, vesvese ne endişeler demektir.
Çeki düzen verin: Sağlık olarak ise anksiyeteler, psikosomatik rahatsızlıklar, karın bölgesi, bağırsaklar, sindirim sistemi, bağışıklık sistemi, kolonlar, pankreas ile ilgilidir. Bu dolunay zamanı hayatımıza çeki düzen vermek, dağınık alanları toparlamak için güzel zamanlardır. Bu gerçekten evde dolaplar, çekmeceler olabileceği gibi hayatımızda da kendimizi düzensiz hissettiğimiz konulara da el atabiliriz.
Kolları sıvayabilirsiniz: Başak dönemleri strateji oluşturma ve hazırlık zamanlarıdır. Aklınızda olan işlerin hazırlığına başlamak, nelere ihtiyacınız olduğunu tespit etmek ve bu eksikleri gidermek için en güzel zamandır. Şöyle bir dip bucak temizlik yapmak, artık size hizmet etmeyen ne varsa toparlamak, kaldırmak ve atmak içinde kolları sıvayabilirsiniz.