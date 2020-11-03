Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! İl bazında önlemler geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe’de yapılacak kabinenin en önemli gündem maddesi İzmir’de yaşanan deprem ve koronavirüste alınacak yeni önlemler olacak.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor.

Toplantıda İzmir depreminin ardından başlatılan arama ve kurtarma çalışmalarındaki son durumun yanı sıra, bölgede yeni konut inşası ve yardımlar konusunda kapsamlı bir değerlendirme yapılacak.

Bölgedeki bakanlardan son duruma ilişkin gelen son veriler masaya yatırılacak. Kabinede koronavirüse karşı il bazlı olası yeni önlemler de ele alınacak.

Buna göre koronavirüs tablosu Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda değerlendirilerek yeni bazı kısıtlamaların getirilebileceği konuşuluyor.

Ayrıca Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin yanı sıra Dağlık Karabağ’daki son durum da değerlendirilecek. Erdoğan’ın kabine toplantısında ekonomide yaşanan gelişmelerle ilgili brifing alması da bekleniyor.