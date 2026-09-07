Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün saat 15.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanarak gündemdeki konuları değerlendirdi.

'Terörsüz Türkiye' süreci ve alt komisyonların çalışmaları ele alındı.

ABD-İran çatışması, Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel gelişmeler dış politika gündemindeydi.

Ekonomik gelişmeler ve Orta Vadeli Program (OVP) değerlendirildi.

500 bin sosyal kiralık konut projesinin İstanbul'daki teslim süreci de gündemdekiler arasındaydı.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİ DEĞERLENDİRİLECEK

Kabine toplantısında, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin yürütülen çalışmaların ele alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Takip ve Değerlendirme Kurulu, 24 Ağustos’ta gerçekleştirdiği ilk toplantıda dört alt komisyon oluşturulmasına karar vermişti. Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon, İzleme ve Tespit, Sosyal Uyum ve Bütünleşme ile Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon alt komisyonlarının kuruluş sürecindeki çalışmalarının da toplantıda değerlendirilmesi öngörülüyor.

ABD-İRAN ÇATIŞMASI VE RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI GÜNDEMDE

Dış politika başlığında bölgesel gelişmelerin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumun ele alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin ayrıntılarının da gündeme gelmesi bekleniyor. ABD ile İran arasında yaşanan çatışmalar ve bunun petrol fiyatları üzerindeki etkileri de kabinenin değerlendireceği konular arasında yer alacak. Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler ile bunların bölgesel ve ekonomik yansımalarının da ele alınacağı belirtiliyor.

EKONOMİ VE OVP DEĞERLENDİRİLECEK

Kabinenin ekonomi gündeminde ise ekonomik gelişmeler ve Orta Vadeli Program’ın (OVP) bulunması bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan 500 bin sosyal kiralık konut projesinin İstanbul’daki teslim sürecinin de toplantıda değerlendirilmesi öngörülüyor.