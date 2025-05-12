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Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki en önemli başlık...

Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki en önemli başlık...

Kritik Kabine toplantısı iki haftanın ardından bir kez daha toplanıyor. Beştepe'nin ev sahipliği yapacağı toplantı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek. Toplantının ana gündem maddesi ise 'Terörsüz Türkiye' başlığı olacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı ana gündemini PKK'nın silah bırakması oluşturacak ve fesih kararının ardından izlenecek yol haritası gündeme gelecek. İşte diğer başlıklar...

EN ÖNEMLİ GÜNDEM: TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Kabinede birçok gündem masaya yatırılacak. Ana başlıklardan birisi ise 'terörsüz Türkiye' çalışmalarında gelinen son nokta olacak. PKK terör örgütü tarafından yapılacak açıklama toplantıda gündemde olacak. Toplantıda ayrıca açıklama sonrasında yol haritasının gündeme gelmesi bekleniyor.

RUSYA VE UKRAYNA SAVAŞI

Rusya Devlet Başkanı Putin, önceki gün yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme planladıklarını söyleyerek, "Türkiye barış için çok çabaladı. 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da görüşmelere hemen başlamayı öneriyoruz" demişti. Putin'in açıklaması sonrasında Rusya ve Ukrayna savaşına ilişkin atılacak adımlar da masaya yatırılacak.

DEPREM BÖLGESİ ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLECEK

Deprem bölgesinde çalışmalar devam ediyor. Kabinede gelecek ay Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek 250 bininci teslime ilişkin değerlendirmelerde yapılması bekleniyor.

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