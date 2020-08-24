Kabine bugün toplanıyor! Artan vaka sayısı nedeniyle yeni kısıtlamalar mı geliyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni bugün toplayacak. Saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek toplantının en önemli gündem maddesi artan koronavirüs vaka sayıları olacak.Abone ol
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantıda yeniden 1500 sınırına dayanan günlük koronavirüs vakaları değerlendirilecek.
Alınabilecek yeni önlemlerin görüşüleceği toplantıda özel okulların belli sınıfları okula getirme talepleri ele alınacak.
Toplantıda Türkiye’nin Karadeniz’deki doğalgaz keşfi ve yansımaları, Doğu Akdeniz’deki son durum ve Almanya’nın arabuluculuk girişimi, Libya ve Suriye’deki gelişmeler de görüşülecek.