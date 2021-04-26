Kabine bugün toplanıyor! 3 haftalık tam kapanma hangi yasaklar geri geliyor

Kabine toplanısı bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. En önemli gündem maddesi Ramazan Bayramı sonrasına kadar 3 haftalık tam kapanma kararı olacak. 3 haftalık sokağa çıkma yasağı gelirse neler yasak neler serbest olacak? Hangi işyerleri açılacak hangileri kapalı kalacak? İşte son dakika ayrıntıları...

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Koronavirüsle mücadele kapsamında 2 hafta getirilen yeni kısıtlamalar çok etkili olmadı. Vaka sayıları test sayılarıyla birlikte düşse de ölümler arttı. Hürriyet'in haberine göre, Ramazan Bayramı’nı da içine alan 3 haftalık bir kapatma planlanıyor. 3 haftalık kapatmayla birlikte aşılamaya da hız verilerek bayram sonrası turizm sezonunu açma planları yapılıyor.

İlk önlemlere dönüş yapılacak

Uzmanlar, 3 haftalık tam kapatmanın birinci dalgadaki kararlara dönülmesi anlamına geldiğini ifade ettiler. Buna göre kamu ve özel sektör dahil tüm işyerleri ve tüm işletmeleri kapsayacağı, üretim yapan yerler, marketler, gıda zincirleri gibi daha önce sayılan yerlerin hariç tutulacağı iddia ediliyor.

Daha gevşek bir kapatma isteyenler de var

Yeni kararların daha esnek olmasını isteyenler de bulunuyor. 3 haftalık bir sıkı kontrol döneminin ardından, vaka ve ölüm oranlarında önemli bir gerileme ile yaza girilmesinin planlandığı belirtiliyor.

Vaka sayısı da test-vaka oranı da düştü!

17 Nisan’dan itibaren vaka sayılarının plato çizmeye başladığı, son birkaç günde yayılım hızının düştüğü belirtiliyor. Son birkaç günde iyileşen sayısının günlük vaka sayısının üzerinde seyrettiği, bunun önemli bir kırılma noktası olduğu ifade edildi. Aktif vaka sayısının azalması anlamına gelen bu sonucun önemli olduğu belirtildi. Test-vaka oranında da düşüş gözlemlendi. Yüzde 20’ler civarında olan oran yüzde 16’lara geriledi.

Geçen yıl tam kapanmada neler olmuştu?

İlk koronavirüs vakasının 11 Mart 2020 tarihinde görülmesinin ardından getirilen kısıtlamalardan bazıları şöyleydi:

- 2020 Mart genelgesiyle ilk olarak, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.

- 65 yaş üstü ile 18 yaş altına belli saatler dışında sokağa çıkma, toplu taşıma, pazar yeri ve AVM'lere giriş gibi kısıtlamalar getirildi.

- Marketlerin açık olduğu saatler ve müşteri sayısında kısıtlamaya gidildi.

- Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 kapasiteyle yolcu kabul edebileceği açıklandı.

- THY’nin uçuşları nisan ve mayıs ayında durduruldu daha sonra kademeli olarak tekrar açıldı.

- Cuma günü ve kandil gecesi camiler cemaate kapandı.

- 16 Mart 2020’den itibaren ilkokul, ortaokul ve lise eğitimine 1 hafta, üniversite eğitimine ise 3 hafta ara verildi.

- 23 Mart 2020’den itibaren uzaktan eğitime geçildi.

- Salgın Türkiye geneline yayıldıkça önce tam kapanma ve sokağa çıkma yasakları ilan edildi.

- İller arasında seyahat kısıtlaması getirildi.

- Kamuda kademeli mesai uygulaması başlatıldı.