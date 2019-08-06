Kabin ekibiyle tartıştılar gözaltına alındılar

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Kabin ekibiyle tartıştılar gözaltına alındılar

EasyJet şirketine ait Londra-Cebelitarık uçuşunu gerçekleştiren uçak, 2 yolcunun kabin ekibine karşı gösterdikleri rahatsız edici tutumlar sebebiyle, Fransa’nın Bordeaux kentine acil iniş yaptı. Polis ekipleri uçağa girerek, 2 yolcuyu gözaltına aldı.

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Olay, Londra’nın Gatwick Havalimanı’ndan kalkan, Londra-Cebelitarık uçuşunu gerçekleştiren EasyJet firmasına ait uçakta meydana geldi. 

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 Uçakta bulunan, biri kadın, biri erkek, 2 yolcunun kabin memurlarına gösterdikleri tepkiler uçağın Fransa’ya acil iniş yapmasına sebep oldu. 

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Uçaktaki yolculardan birinin kaydettiği görüntülerde, Bordeaux kentine inen uçağa 2 polis memurunun girerek sorun çıkaran yolcuları gözaltına aldığı görüldü. 2 yolcunun gözaltına alınmasını alkış ve bağırışlarla karşılayan diğer yolculardan birinin gözaltına alınan yolculara Fransızca ‘Hoşçakalın’ dediği duyuldu.

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“UÇUŞ GÜVENLİĞİ HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR”

Olayın ardından açıklama yapan EasyJet yetkilisi, “Londra-Cebelitarık uçuşunu yapan uçağımızın Bordeaux’ya 2 yolcunun uçakta kabin ekibimize karşı tehdit edici hareketleri ve sözleri yüzünden acil iniş yaptığı bilgisini aldık. 2 yolcu da polis tarafından gözaltına alındı. Yolcularımızın ve kabin ekibimizin can güvenliği ve rahatlığı her şeyin üstünde gelir. Kabin ekiplerimiz bu gibi durumlarla başa çıkmak için eğitiliyorlar ve uçuş güvenliğinden sorumlular. Bunlar, tolere edebileceğimiz türden olaylar değil” dedi.

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