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Kabil'den kalkan İtalyan yolcu uçağına ateş açıldı!

Kabil'den kalkan İtalyan yolcu uçağına ateş açıldı!

Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliyeler son sürat sürerken, kentten kalkan İtalya'ya ait bir askeri uçağa ateş açıldığı bildirildi.

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Afganistan'ın başkenti Kabil'den kalkan İtalyan uçağına ateş açıldı. Reuters'ta yer alan son dakika gelişmesine göre, Afgan sivilleri taşıyan uçağa kalkıştan dakikalar sonra ateş açıldı.

Ajansın ulaştığı İtalya Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynak olayı doğruladı. Kaynak, olayda uçağın hasar görmediğini de sözlerine ekledi.

Uçakta seyahat eden bir İtalyan gazeteci Sky 24 TG'ye, uçakta yaklaşık 100 Afgan sivilin olduğunu söyledi.

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