Kabe'nin örtüsü meraklı bakışlar arasında yenilendi
Her yıl düzenli olarak değiştirilen Kabe'nin örtüsü Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı tarafından yenilendi.
Dünya üzerinde yaşayan 1.5 milyardan fazla Müslüman tarafından kutsal kabul edilen Kabe'nin örtüsü her yıl olduğu gibi bu yıl da yenisi ile değiştirildi. Kabe'nin yeni asılan örtüsü için 850 kilo ipek, 120 kilo altın ve 100 kilo gümüş iplik kullanıldı.
Her yıl kutsal topraklarda milyonlarca hacı adayının Arafat'a çıktığı Kurban Bayramı Arefe gününde yenilenen Kâbe'nin örtüsü bu yıl 20 gün sonra yenilendi.
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da değiştirilen Kâbe'nin örtüsü, yaklaşık 850 kilogram ipek, 120 kilogram altın ve 100 kilogram gümüş iplikten hazırlandı.
İpek örtünün üzerine altın ve gümüş ipliklerle Kur'an-ı Kerim ayetleri işlendi.