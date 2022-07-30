Kabe'nin örtüsü meraklı bakışlar arasında yenilendi

Dünya üzerinde yaşayan 1.5 milyardan fazla Müslüman tarafından kutsal kabul edilen Kabe'nin örtüsü her yıl olduğu gibi bu yıl da yenisi ile değiştirildi. Kabe'nin yeni asılan örtüsü için 850 kilo ipek, 120 kilo altın ve 100 kilo gümüş iplik kullanıldı.