Kabe'de koronavirüs gölgesinde Hac ibadeti başladı! Kelepçeli takip

Suudi Arabistan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) yayılmasını engellemek amacıyla bu yıl resmi olarak sadece ülke içinden bin hacı adayına izin verileceğini açıklamış, yurt dışından ise hacı adayı kabul edilmeyeceğini duyurmuştu. Bu yılki hac ibadeti koronavirüs önlemleri gölgesinde başladı.