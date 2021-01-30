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Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturmada 4 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturmada 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesi olayına ilişkin resen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan açıldığı belirtilmişti

4 LGBT sapkını gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kabe fotoğrafı soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı. Soylu, "Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı" dedi.

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