Kabaiş ailesinin avukatı Karabulut: Rojin Kabaiş’in telefonu açılacak

Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, telefonun şifresinin bugüne kadar çözülememesi ve cihazdaki verilere erişim sağlanamamasıyla ilgili açıklama yaptı.

Karabulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendilerine ulaşan siber bilişim uzmanlarının cihazdaki veriler korunarak telefonun açılabileceğini bildirdiğini aktardı.

ÖNCE BAŞKA CİHAZDA TEST EDİLECEK

Karabulut’un açıklamasına göre, telefonun açılması için uygulanması planlanan yöntem öncelikle Rojin Kabaiş’in telefonuyla aynı marka ve model olan başka bir cihaz üzerinde denenecek.

Savcılıkla yapılan görüşmenin ardından gerçekleştirilecek testte başarılı sonuç alınması ve verilerin korunabildiğinin görülmesi halinde aynı yöntemin Kabaiş’in telefonuna uygulanması planlanıyor.

Karabulut, çalışmanın önümüzdeki hafta gerçekleştirilmesinin beklendiğini belirtti.

“TELEFONUN AÇILMASI ÖNEMLİ DİJİTAL DELİLLERİ ORTAYA ÇIKARABİLİR”

Abdurrahman Karabulut, telefonun açılması halinde soruşturma açısından dijital verilere erişim sağlanabileceğini belirtti.

Karabulut’un "Rojin’in telefonu açılacak" başlıklı açıklamasının tamamı şöyle:

“Rojin Kabaiş’e ait telefonun şifresinin bugüne kadar çözülememesi üzerine tarafımıza ulaşan siber bilişim uzmanları, cihazın veriler silinmeden açılabileceğini bildirmiştir. Savcılıkla yaptığımız görüşme doğrultusunda, öncelikle aynı marka ve model bir telefon üzerinde yöntem test edilecektir. Veriler korunarak başarılı sonuç alınması hâlinde aynı işlem Rojin’in telefonuna uygulanacaktır. Önümüzdeki hafta bu çalışmanın gerçekleştirilmesini bekliyoruz. Telefonun açılması, soruşturmanın karanlıkta kalan noktalarını aydınlatabilecek en önemli dijital delillerin ortaya çıkarılması anlamına gelmektedir.”