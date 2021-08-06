Kaan Yıldırım'dan yangın söndürme malzemelerinin zamlanmasına sert tepki
Türkiye'yi saran yangın felaketi tüm ülkenin yüreğini darlarken, zor günleri fırsata çeviren bazı durumlar da yaşanmıyor değil... Son olarak yangın söndürme topu ve diğer yangın malzemelerinin fahiş şekilde zamlanmasına oyuncu Kaan Yıldırım, sosyal medyadan isyan etti.
TÜRKİYE yangınlarla boğuşurken fırsatçı satıcılar, yangın malzemelerine son bir haftada yüzde 630'lara varan zam yaptı. Türkiye'de yaşanan her felakette ortaya çıkan fırsatçılar orman yangınlarında da kendini gösterdi. Fırsatçılar, son bir hafta içerisinde eldivenden maskeye, yangın tüpünden yanık kremine birçok ürüne yüzde 630'lara kadar zam yaptı. Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, bu fahiş fiyatlara Instagram hesabından yaptığı paylaşımla isyan etti.
Yıldırım, sosyal medya hesabından zam üstüne zam alan yagın söndürme topunun fotoğrafıyla yaptığı paylaşıma 'Haram olsun' notunu düştü.
Öte yandan, Kaan Yıldırım, Somali’ye 30 milyon dolarlık hibe verilmesine ilişkin kararı da eleştirdi. THK'ya ait yangın söndürme uçaklarının 4 milyon dolarlık bakımları yapılmadığı için hangarda beklediğine ilişkin haberler sosyal medyada çok ses getirmişti. Türkiye'nin Somali'ye 30 milyon dolar hibe vermesini öngören kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, oyuncu Kaan Yıldırım "Aklım almıyor" diye yazdı.
" İlk önce kendi insanımızın, toprağımızın yaralarını sarmamız gerekmiyor mu?”
Yıldırım “Somali’ye 30 milyon dolar hibe edilirken, evi yanan vatandaşların kredi ile borçlandırılacak olmasını benim aklım almıyor. İlk önce kendi insanımızın, toprağımızın yaralarını sarmamız gerekmiyor mu?” ifadelerini kullandı.