Kaan Yıldırım'dan yangın söndürme malzemelerinin zamlanmasına sert tepki

TÜRKİYE yangınlarla boğuşurken fırsatçı satıcılar, yangın malzemelerine son bir haftada yüzde 630'lara varan zam yaptı. Türkiye'de yaşanan her felakette ortaya çıkan fırsatçılar orman yangınlarında da kendini gösterdi. Fırsatçılar, son bir hafta içerisinde eldivenden maskeye, yangın tüpünden yanık kremine birçok ürüne yüzde 630'lara kadar zam yaptı. Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, bu fahiş fiyatlara Instagram hesabından yaptığı paylaşımla isyan etti.