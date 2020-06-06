Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye olay gönderme Kanal D Hekimoğlu dizi itirafı da geldi

Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye olay gönderme Kanal D Hekimoğlu dizi itirafı da geldi
Kanal D'de yayımlanan Hekimoğlu dizinin yanı sıra Hadise ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Kaan Yıldırım'dan İbrahim Selim'in YouTube programında itiraflar art arda geldi.
Hadise ile yaşadığı aşkla son zamanların çok konuşulan isimlerinden biri olan Kaan Yıldırım, kendisi gibi oyuncu olan İbrahim Selim'in YouTube'da yayımlanan İbrahim Selim ile Bu Gece programına katıldı. Samimi açıklamalarda bulunan Yıldırım, aile olmanın öneminden bahsederek sevgilisi Hadise'ye çağrı yaptı.
Hadise ile yaşadığı ilişkisini basından uzak tutan Kaan Yıldırım, "Doğru zamanda baba olmak istiyorum. Aile önemli, ama çok yakın bir zamanda düşünmüyorum" dedi.
İbrahim Selim'in sorduğu soruları peş peşe yanıtlayan Kaan Yıldırım, botoks ve dolgusunun olmadığını söyledi. En çok Atatürk'ü oynamak isteyen oyuncu, "Yaşam hikayesi çok güzel. Ama yönetmen olsam rolü Halit Ergenç'e götürürüm" ifadelerini kullandı.
"Yaşadığın en utanç verici an neydi? sorusunu yanıtlayan Kaan Yıldırım, şu anısını anlattı:
"İngiltere'de öğrenciyken ablamla bir sene aynı evde yaşadık. Hazırlık sınıfı bitirme tezimi ablama yazdırdım.''