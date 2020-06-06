Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye olay gönderme Kanal D Hekimoğlu dizi itirafı da geldi

Hadise ile yaşadığı aşkla son zamanların çok konuşulan isimlerinden biri olan Kaan Yıldırım, kendisi gibi oyuncu olan İbrahim Selim'in YouTube'da yayımlanan İbrahim Selim ile Bu Gece programına katıldı. Samimi açıklamalarda bulunan Yıldırım, aile olmanın öneminden bahsederek sevgilisi Hadise'ye çağrı yaptı.