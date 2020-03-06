Kaan Yıldırım kriz çıkardı Hadise seksi dans videosunu Instagram'dan sildi

Hadise ve Kaan Yıldırım aşkında yaşanan krizin sebebi ortaya çıktı. İkilinin geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları iddia edildi. İlişkideki kriz, Hadise'nin seksi dans videosu olduğu anlaşıldı. Hadise, milyonlarca kez izlenen olay videosunu silince 'Maço Kaan' yorumları yapıldı.