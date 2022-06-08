Kaan Yıldırım Hande Erçel arasında bomba ihanet! Şok eden isimle kıskıvrak yakalandı

Kerem Bürsin ile bir süre birliktelik yaşayan ve yollarını ayıran Hande Erçel'in, kısa zaman içinde Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım'la yeni bir aşk yaşadığı söylentileri vardı. El ele fotoğrafları ortaya çıkan çiftin aşkları belgelenmişti. Şimdi ise Kaan Yıldırım'ın ihaneti iddiasıyla çiftin yollarını ayırdığı konuşuluyor. Bakın Yıldırım'ın yanındaki güzel kim...