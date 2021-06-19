Kaan Yıldırım Hadise ayrılık haberleri hakkında ilk kez konuştu!
Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı sürpriz bir şekilde bitti. İkilinin hayranlarını üzen ayrılığın perde arkasında Ebru Gündeş olduğu iddia edildi. Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım konuyla ilgili suskunluğunu bozdu.
Uzun zamandır Reza Zarrab ile yasak aşk iddialarıyla gündeme gelen Hadise'nin, Kaan Yıldırım'la yaşadığı büyük aşk sona erdi ama dedikoduların ardı arkası kesilmedi.
Kimileri Hadise'nin yeni şarkısının reklamını yapmak için bu yola başvurduğunu söylese de bu ayrılıkta Yıldırım'ın ailesinin de baskı yaptığı konuşuldu.
Önceki gün ise bir magazin programında yer alan iddiaya göre bu ilişkinin bitmesinin perde arkasında Ebru Gündeş vardı. İddialara göre Kaan Yıldırım çıkan haberlerin detayları öğrenmek için Ebru Gündeş'i aradı. Gündeş'in tüm detayları Kaan Yıldırım ile paylaşması üzerine Yıldırım, Hadise ile olan birlikteliğini noktaladı.
Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili açıklama yaptı. Yıldırım, "Çıkan haberlere açıklık getirmek istiyorum. Benim 3. bir şahısla ilişkim hakkında muhattap olmam söz konusu olamaz. Bizim ilişkimizin başkalarıyla hiçbir zaman bir ilgisi olmadı. Bu konunun buralara çekilmesi son derece rahatsız edici. Biz Hadise ile güzel bir ilişki yaşadık ancak geldiğimiz noktada ortak aldığımız kararla, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde dostça yollarımızı ayırdık."