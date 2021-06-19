Kaan Yıldırım Hadise ayrılık haberleri hakkında ilk kez konuştu!

Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili açıklama yaptı. Yıldırım, "Çıkan haberlere açıklık getirmek istiyorum. Benim 3. bir şahısla ilişkim hakkında muhattap olmam söz konusu olamaz. Bizim ilişkimizin başkalarıyla hiçbir zaman bir ilgisi olmadı. Bu konunun buralara çekilmesi son derece rahatsız edici. Biz Hadise ile güzel bir ilişki yaşadık ancak geldiğimiz noktada ortak aldığımız kararla, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde dostça yollarımızı ayırdık."