Kaan Yıldırım destek verdiği sevgilisi Hadise'yi tek kalemde sildi!
Ebru Gündeş'in boşanma davası açtığı Reza Zarrab'la aşk yaşadığı iddiası ortaya atılan Hadise, haberleri kesin bir dille yalanlamıştı. Sevgilisine önce destek olan Kaan Yıldırım, sürpriz bir şekilde Hadise'yi sosyal medyada takip etmeyi bıraktı.
Uzun süredir oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise'nin adı yasak aşk haberlerinde anılmaya başladı. Hadise'nin, arkadaşı Ebru Gündeş'in 11 yıllık eşi Reza Zarrab ile geçtiğimiz yıllarda yasak aşk yaşadığı öne sürüldü.
"Kimse namusumu lekeleyemez"
Magazin gündemine bomba gibi düşen konu hakkında açıklama yapan Hadise "Güne hakkımda çıkan inanılmaz iftiralarla başladım. Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil. Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez. Avukatım Hakan Öncel aracılığı ile tüm hukuki yollarla bu mübarek ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım" ifadelerini kullandı.
Hadise'nin bu açıklamasını sevgilisi Kaan Yıldırım da paylaşarak, sevgilisine desteğini göstermişti.
Ayrıldılar iddiası
Ancak şimdi ise Kaan Yıldırım, Hadise'yi takipten çıkardı. İkilinin bu hamlesi ayrıldıkları yönünde yorumlanırken, söz konusu Reza Zarrab iddiası ayrılığa sebep gösterildi.