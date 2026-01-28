Juventus'u neden reddetti? Fenerbahçe'de En-Nesyri gerçeği ortaya çıktı
Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri'nin Juventus'a transferi gerçekleşmedi. Fenerbahçe, Juventus'tan gelen teklifi kabul etti ancak En-Nesyri ikna olmadı. Juventus'a gitmeyi reddeden Faslı futbolcunun ne istediği belli oldu.
Fenerbahçe'de ara transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Youssef En-Nesyri, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor.
Ancak Faslı oyuncu, kararları ile yönetimin de elini kolunu bağladı. Sarı-lacivertli yönetim santrfor takviyesi isterken futbolcu ise Juventus'u geri çevirerek herkesi şok etti.
Fanatik'te yer alan habere göre, İtalyan ekibinin kiralama teklifini Fenerbahçe kabul etti ancak Faslı yıldız, "Kiralık gitmem" dedi.
İtalyan ekibi, satın alma opsiyonunu kullanması halinde gelecek sezon için vereceği ücreti de ayrıca En-Nesyri'ye kabul ettiremedi.