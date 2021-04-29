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Juventus'tan Merih Demiral'e gidiş izni çıktı

İtalyan calciomercato.com internet sitesi, milli futbolcumuz Merih Demiral'in Everton'a gidebileceğini yazdı.

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İtalya'daki habere göre; Juventus, Merih Demiral'in gitmesine izin verecek.

2019 Temmuz ayında Sassuolo'dan 18 milyon Euro bonservis bedeliyle Juventus'a katılan Merih Demiral'e, artan finansal sorunlar ve sakatlıklar nedeniyle takımdan ayrılabilir. Oyuncunun transferine geçen yaz izin vermeyen Juventus, geçen ay 23 yaşına giren oyuncuyu 25-30 milyon Euro'luk bir bedelle gönderemeye sıcak bakıyor. İtalyan devinin ilk olarak 35-40 milyon Euro arasında meblağ istediği; ancak rakamı daha da aşağı çekebileceği kaydedildi.

Carlo Ancelitto'nin çalıştırdığı Everton ise oyuncuyu isteyen takımların başında geliyor. İtalya'da yıllık 1.8 milyon Euro alan Merih Demiral'e, Everton'ın yıllık 3 milyon Euro vermeye hazır olduğu bildirildi.

Everton'ın Euro 2020 öncesi oyuncuyu kadrosuna katmak istediği, turnuvada Türkiye Milli Takımı ile göstereceği performans sonrası oyuncunun değerinin daha da fazla artmasından korktuğu vurgulandı.

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