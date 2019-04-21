Juventus, 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti Ronaldo tarihe geçti

Juventus, 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti Ronaldo tarihe geçti

Juventus, Fiorentina'yı 2-1 yenerek Serie A'da bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Cristiano Ronaldo, Premier Lig ve La Liga'nın ardından Serie A'da da şampiyonluğa ulaşan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Juventus, 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti Ronaldo tarihe geçti - Sayfa 1

İtalya Serie A'da sahasında Fiorentina'yı ağırlayan Juventus, mücadeleden 2-1 galip ayrılarak bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Üst üste 8. şampiyonluğunu alan Juventus, Lyon'un rekorunu da egale etmiş oldu. 

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Juventus, 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti Ronaldo tarihe geçti - Sayfa 2

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fiorentina, 6. dakikada Milenkovic ile 1-0 öne geçse de, Juventus 37. dakikada Alex Sandro ile skoru eşitleyerek soyunma odasına beraberlikle gitti. 

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Juventus, 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti Ronaldo tarihe geçti - Sayfa 3

German Pezzella'nın 53. dakikada kendi kalesine attığı golle öne geçen Juventus, maçın devamında skoru koruyarak 2-1 galip ayrıldı. 

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Juventus, 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti Ronaldo tarihe geçti - Sayfa 4

Ronaldo tarihe geçti: Mücadelede 90 dakika forma giyen Cristiano Ronaldo, İngiltere Premier Lig ve İspanya La Liga'nın ardından Serie A'da da şampiyonluk sevinci yaşayan ilk futbolcu olarak tarihe geçti. 

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