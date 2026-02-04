Justin Bieber'ın Grammy'deki kıyafeti şoke etti! O görüntüler tartışma yarattı

Bieber'ın performansı, 2022'den bu yana ilk Grammy sahnesiydi.

Justin Bieber, 2026 Grammy Ödülleri'nde Yılın Albümü, En İyi Pop Vokal Albüm, En İyi Pop Solo Performans ve En İyi R&B Performansı dallarında aday gösterildi.

Los Angeles'ta düzenlenen 2026 Grammy Ödülleri töreninde, ünlü şarkıcı Justin Bieber, uzun bir aradan sonra sahneye dönerek hayranlarını hem müzik performansıyla hem de kıyafetiyle şaşırttı. Crypto.com Arena'daki törende Bieber'ın sahneye gömleksiz çıkıp yalnızca şort ve çorapla "Yukon" şarkısını söylemesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.