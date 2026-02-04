Justin Bieber'ın Grammy'deki kıyafeti şoke etti! O görüntüler tartışma yarattı
2026 Grammy Ödülleri'nde sahneye çıkan Justin Bieber'ın kıyafet tercihi sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Ünlü şarkıcı, sahneye sadece şort ve çorapla çıktı.
Bieber'ın performansı, 2022'den bu yana ilk Grammy sahnesiydi.
Justin Bieber, 2026 Grammy Ödülleri'nde Yılın Albümü, En İyi Pop Vokal Albüm, En İyi Pop Solo Performans ve En İyi R&B Performansı dallarında aday gösterildi.
Los Angeles'ta düzenlenen 2026 Grammy Ödülleri töreninde, ünlü şarkıcı Justin Bieber, uzun bir aradan sonra sahneye dönerek hayranlarını hem müzik performansıyla hem de kıyafetiyle şaşırttı. Crypto.com Arena'daki törende Bieber'ın sahneye gömleksiz çıkıp yalnızca şort ve çorapla "Yukon" şarkısını söylemesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
ŞORT VE ÇORAPLA SAHNEDE
31 yaşındaki pop yıldızı, Grammy sahnesinde minimalist bir görünümle performans sergiledi. Justin Bieber, sadece lavanta rengi ipek boksör şort ve siyah çorap ile sahnedeydi; üst kısmı çıplaktı ve dövmeleri görülebiliyordu.
4 DALDA ADAY GÖSTERİLDİ
Bu performans, Bieber'ın 2022'den bu yana ilk Grammy sahnesiydi. Ünlü şarkıcı bu yıl;
Yılın Albümü
En İyi Pop Vokal Albüm
En İyi Pop Solo Performans
En İyi R&B Performansı olmak üzere 4 dalda aday gösterilmişti.