Justin Bieber'den Türkleri mest eden paylaşım! Türk bayraklarını astırdı

Dünyanın çeşitli bölgelerinde çektiği belgesellerle adından sıkça söz ettiren Bursalı Belgesel yapımcısı Burak Doğansoysal'ın çektiği bir fotoğrafını dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber paylaştı ortalık yıkıldı. Bir anda hızla takipçi sayısı artan Doğansoysal’a sosyal medya hesaplarından da yüzlerce destek geldi.