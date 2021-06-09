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Jüri kadrosu belli oldu Masterchef ekrana dönüyor Acun Ilıcalı'dan müjdeli haber

Jüri kadrosu belli oldu Masterchef ekrana dönüyor Acun Ilıcalı'dan müjdeli haber

TV8'in seyirciyi ekran başına kilitleyen MasterChef Türkiye programının yeni sezonuyla ilgili ilk bilgiler geldi.

Jüri kadrosu belli oldu Masterchef ekrana dönüyor Acun Ilıcalı'dan müjdeli haber

Acun Ilıcalı yapımcılığı ve hakemliğinde TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma Survivor yarışması tüm hızıyla devam ederken finale sayılı günler kaldı. En az oyu olarak adaya Steven'ın veda etmesiyle finale bir adım daha yaklaşıldı.

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Jüri kadrosu belli oldu Masterchef ekrana dönüyor Acun Ilıcalı'dan müjdeli haber

Survivor yarışmasının final yapmasının hemen ardından başlayan MasterChef için bu sezon için ne zaman başlayacağı büyük merak konusu olmuştu. 

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Jüri kadrosu belli oldu Masterchef ekrana dönüyor Acun Ilıcalı'dan müjdeli haber

Survivor'un sonuna yaklaşmışken sevilen yarışmadan ilk tanıtım fragmanı geldi.

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Jüri kadrosu belli oldu Masterchef ekrana dönüyor Acun Ilıcalı'dan müjdeli haber

Yarışmaya ilişkin en çok merak edilen konulardan bir tanesi de programın kadrosunda kimlerin olacağına dairdi.

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