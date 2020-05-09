Jüpiter’in dünyadan en net fotoğrafı çekildi! Gaz devinin dünyadaki en net fotoğrafı bakın nasıl

ABD’nin Hawaii eyaletindeki Gemini Rasathanesi’nden Jüpiter’in en net fotoğrafı çekildi. Fotoğrafın ‘lucky imaging’ tekniği kullanılarak çekildiği ve söz konusu tekniğin normal şartlarda ortaya çıkan bulanıklığı keskinleştirdiği belirtildi. Jüpiter ilk defa dünyadan bu kadar net görüntülendi.