Jüpiter’in dünyadan en net fotoğrafı çekildi! Gaz devinin dünyadaki en net fotoğrafı bakın nasıl
JÜPİTER'i atmosferinin üst katmanlarında yer alan bulutların altındaki sıcak bölgeleri kızılötesi algılayıcılarla takip eden Astronomlar, gaz devinin yeni bir fotoğrafını çekti.
ABD’nin Hawaii eyaletindeki Gemini Rasathanesi’nden Jüpiter’in en net fotoğrafı çekildi. Fotoğrafın ‘lucky imaging’ tekniği kullanılarak çekildiği ve söz konusu tekniğin normal şartlarda ortaya çıkan bulanıklığı keskinleştirdiği belirtildi. Jüpiter ilk defa dünyadan bu kadar net görüntülendi.
Kaliforniya Üniversitesi’nin yürüttüğü çalışma kapsamında, Hawaii eyaletinde bulunan Gemini Rasathanesi’nden Jüpiter’in en net fotoğrafı çekildi.
Dünya atmosferindeki değişimlerden etkilenmedikleri için genellikle en detaylı fotoğraflar Dünya'nın yörüngesindeki teleskoplardan çekiliyor.
Çekilen fotoğrafın ‘lucky imaging’ tekniği ile daha net hale getirildiği ifade edilirken; fotoğraf sayesinde gökbilimcilerin gezegeni daha iyi anlayabilecekleri belirtildi.